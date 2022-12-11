  • 17°C
香港時間 : 20221211日 (週日) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】摩洛哥球迷慶祝再釀騷亂 非洲球隊首晉級4強

環球社會熱點 15:43 2022/12/11

分享：

分享：

摩洛哥隊於上周六（10日）夜晚的賽事中，爆冷擊敗葡萄牙晉級4強，為世界盃史上首支獲得準決賽資格的非洲球隊。大批摩洛哥球迷上街慶祝。惟多地慶祝爆發騷亂，比利時等地當局都出動防暴警察應對。

阿根廷世界盃贏波仍火爆 美斯賽後罕見爆粗鬧人 【下一頁】

摩洛哥以1比0擊敗葡萄牙，歷史性晉級4強。摩洛哥隊上半場入球後，葡萄牙隊替換著名球星C朗（Cristiano Ronaldo）入場壓陣加強攻勢，可惜仍未能扭轉劣勢。

雖然摩洛哥隊在是次世界盃中已擊敗西班牙等多隊強隊，但是次擊敗葡萄牙更具歷史意義，各地摩洛哥球迷亦瘋狂慶祝。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

英國首都倫敦有數千名摩洛哥球迷走上街頭，在市中心高舉摩洛哥旗幟尖叫歡呼。有影片指有球迷在倫敦地標皮加地利圍（Piccadilly Circus）附近點燃煙花。

倫敦當局出動警察控制人潮，亦有社交媒體流傳影片顯示，警方和球迷曾一度發生肢體衝突，當地巴士亦需短暫改路。

巴西世界盃8強出局 尼馬考慮退出國家隊 【下一頁】

而比利時首都布魯塞爾，摩洛哥球迷更一度點燃照明彈及紅色煙霧彈，並揮舞旗幟佔領街道。比利時當局亦出動大批防暴警察到場，協助維持秩序，雙方一度對峙。

法國巴黎亦出動大量防暴警察維持秩序，惟法國擊敗英格蘭後街道上人流進一步增加，有示威者和警方發生衝突及縱火，警方一度發射催淚彈。

荷蘭海牙、阿姆斯特丹、鹿特丹及烏特列支亦有慶祝活動。當地警方指一開始氣氛非常歡樂，但其後形勢變得嚴峻。有示威者在鹿特丹向警方投擲石塊，警方承認拘捕數人，指他們燃放大量煙花。荷蘭警察工會ACP表示，對摩洛哥於世界盃贏得比賽後，再爆發騷亂感到失望。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【世界盃2022】阿根廷贏波仍火爆 美斯賽後罕見爆粗鬧人
2022/12/10
【世界盃2022】阿根廷贏波仍火爆 美斯賽後罕見爆粗鬧人
【世界盃2022】巴西8強出局 尼馬考慮退出國家隊
2022/12/10
【世界盃2022】巴西8強出局 尼馬考慮退出國家隊
庫爾德男外型神似C朗 搬去英國成萬人迷
2022/12/10
庫爾德男外型神似C朗 搬去英國成萬人迷
【世界盃2022】史達寧現身英國機場 料返卡塔爾歸隊
2022/12/09
【世界盃2022】史達寧現身英國機場 料返卡塔爾歸隊
【世界盃2022】再有外來工死亡 世盃總裁稱：「生命過程一部分」
2022/12/09
【世界盃2022】再有外來工死亡 世盃總裁稱：「生命過程一部分」

你可能感興趣

【世界盃2022】阿根廷贏波仍火爆 美斯賽後罕見爆粗鬧人
16:21 2022/12/10
【世界盃2022】阿根廷贏波仍火爆 美斯賽後罕見爆粗鬧人
【世界盃2022】巴西8強出局 尼馬考慮退出國家隊
15:28 2022/12/10
【世界盃2022】巴西8強出局 尼馬考慮退出國家隊
庫爾德男外型神似C朗 搬去英國成萬人迷
08:05 2022/12/10
庫爾德男外型神似C朗 搬去英國成萬人迷
球類運動 遊行集會 網絡熱話 世界盃 葡萄牙 摩洛哥 非洲 英國 荷蘭 比利時

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間16:00）

下一篇文章

英國醫護考慮暫停罷工 促衛生大臣參與加薪談判

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美參議員改為獨立身份 恐影響民主黨參院優勢
美參議員改為獨立身份 恐影響民主黨參院優勢
新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間16:00）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指俄軍摧毀烏東城市 約翰遜促西方加强援烏（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指俄軍摧毀烏東城市 約翰遜促西方加强援烏（不斷更新）
英國機場邊檢人員聖誕節罷工 希斯路機場服務受阻
英國機場邊檢人員聖誕節罷工 希斯路機場服務受阻
真人騷名媛與78億富豪離婚 被揭曾出錢搭路為識前夫
真人騷名媛與78億富豪離婚 被揭曾出錢搭路為識前夫
【世界盃2022】巴西8強出局 尼馬考慮退出國家隊
【世界盃2022】巴西8強出局 尼馬考慮退出國家隊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款