【世界盃2022】摩洛哥球迷慶祝再釀騷亂 非洲球隊首晉級4強

摩洛哥隊於上周六（10日）夜晚的賽事中，爆冷擊敗葡萄牙晉級4強，為世界盃史上首支獲得準決賽資格的非洲球隊。大批摩洛哥球迷上街慶祝。惟多地慶祝爆發騷亂，比利時等地當局都出動防暴警察應對。

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摩洛哥以1比0擊敗葡萄牙，歷史性晉級4強。摩洛哥隊上半場入球後，葡萄牙隊替換著名球星C朗（Cristiano Ronaldo）入場壓陣加強攻勢，可惜仍未能扭轉劣勢。

雖然摩洛哥隊在是次世界盃中已擊敗西班牙等多隊強隊，但是次擊敗葡萄牙更具歷史意義，各地摩洛哥球迷亦瘋狂慶祝。

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英國首都倫敦有數千名摩洛哥球迷走上街頭，在市中心高舉摩洛哥旗幟尖叫歡呼。有影片指有球迷在倫敦地標皮加地利圍（Piccadilly Circus）附近點燃煙花。

倫敦當局出動警察控制人潮，亦有社交媒體流傳影片顯示，警方和球迷曾一度發生肢體衝突，當地巴士亦需短暫改路。

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而比利時首都布魯塞爾，摩洛哥球迷更一度點燃照明彈及紅色煙霧彈，並揮舞旗幟佔領街道。比利時當局亦出動大批防暴警察到場，協助維持秩序，雙方一度對峙。

法國巴黎亦出動大量防暴警察維持秩序，惟法國擊敗英格蘭後街道上人流進一步增加，有示威者和警方發生衝突及縱火，警方一度發射催淚彈。

荷蘭海牙、阿姆斯特丹、鹿特丹及烏特列支亦有慶祝活動。當地警方指一開始氣氛非常歡樂，但其後形勢變得嚴峻。有示威者在鹿特丹向警方投擲石塊，警方承認拘捕數人，指他們燃放大量煙花。荷蘭警察工會ACP表示，對摩洛哥於世界盃贏得比賽後，再爆發騷亂感到失望。

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責任編輯：李俊儀