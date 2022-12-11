英國醫護考慮暫停罷工 促衛生大臣參與加薪談判

英國醫護工會原定本月罷工兩日，不過工會決定不再堅持加薪幅度與通脹看齊。工會負責人要求衛生大臣柏建熙參與加薪談判，就會考慮暫停罷工行動。

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英國最大的護士工會皇家護理學院（RCN）將於周四及20日的朝8晚8時段，召集約10萬成員參與罷工。

罷工將影響英格蘭、威爾斯及北愛爾蘭等地區，在聖誕節及新年期間的國民保健服務（NHS）工作。

RCN透露，柏建熙（Stephen Barclay）過去數周僅與工會開會兩次，兩次皆拒絕討論薪酬問題，轉向商議有關工作條件等問題。而且RCN與衛生部已經一周沒有聯繫。

RCN秘書長卡倫（Pat Cullen）發表聲明，宣布如果柏建熙同意與工會代表會面商討加薪協議，她準備暫停罷工行動。

卡倫聲稱她提議談判但遭拒絕5次，批評柏建熙無視NHS員工代表，是拒絕談判的惡霸，導致談判行動一無所獲。

但如果柏建熙表明願意認真與工會談判，願意在明年為每人最少加薪1,400英鎊，她也願意讓步放棄加薪幅度高於通脹率5%的目標。

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另外，Unison、英國總工會（GMB）及團結聯盟（Unite unions）的救護員將於本月21日罷工，GMB成員也會在本月28日罷工。

但蘇格蘭政府承諾按職級向醫護加薪5%至11%後，Unison建議成員接受提議，蘇格蘭地區已經暫停罷工。

Unison秘書長Christina McAnea表示，如果英格蘭、威爾斯及北愛地區NHS員工獲相應加薪幅度，很可能解除罷工威脅，敦促柏建熙提出真正加薪的計劃來解決罷工。

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責任編輯：鄭錦玲