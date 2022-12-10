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【無線耳機】LG杜比頭部追蹤技術耳機　月中起香港預售

科技 18:47 2022/12/10

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無線耳機的款式及功能愈來愈多，LG Tone Free系列無線耳機則屬於市場較少有，標榜配備紫外線殺菌功能的耳機，早前LG還在該無線耳機系列引入杜比頭部追蹤（Dolby Head Tracking）技術。適逢12 月聖誕節，LG近日更宣布在香港市場推出3款無線耳機LG TONE Free T90、TONE Free T60、TONE Free Fit，以及便攜式無線藍牙揚聲器XBOOM 360 03Q。

其中LG TONE Free T90屬於旗艦款式，具主動式降噪功能，以及引入了杜比頭部追蹤技術，可以在用家移動頭部時重新校準聲音，令帶來更佳沉浸式空間音效；LG Tone Free T60則擁有藍牙耳機基本功能，以3個咪高風配合Hybrid ANC降噪功能。

適逢12月聖誕節，LG近日更宣布在香港市場推出3款無線耳機LG TONE Free T90

LG TONE Free Fit TF7耳機就為運動人士而設，弧形固定器設計將提供更舒適的貼合度，並配備IP67防水等級，防止水、汗及灰塵對耳機造成的損壞。

TONE Free Fit TF7就專為運動人士而設。

而整個LG TONE Free系列亦沿用UVnano充電盒，透過紫外光燈殺菌，紫外線照射區域已擴大到涵蓋整個耳塞的區域。官方稱，該功能可對所有部分減少高達99.9%的細菌。

預售時間及價格一覽：

耳機型號 建議售價（港元） 預售日期
LG TONE Free T90 1,799 2022年12月中旬
LG TONE Free T60 1,399 2022年12月中旬
LG TONE Free Fit  TF7 1,599 2023年1月中旬

便攜式無線藍牙揚聲器 同步登港

LG指出，是次在香港同期上市的產品還有便攜式無線藍牙揚聲器LG XBOOM 360 X03Q，該揚聲器能夠以全景方式播放音頻。透過LG專利技術360°全向聲效令強勁，將節拍傳遍每一角落。當中的三種音響系統，同時帶來更準確的高音、更清晰的中音、豐富而深沉的低音。

另有9種燈光預設模式，包括環境模式、自然模式 和派對模式等選擇，更可以通過LG XBOOM 360應用程式自訂燈光效果，並配合藍牙功能連接多達三部LG揚聲器或電視。

責任編輯：張寶燕

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