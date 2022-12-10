成交低迷唯有減價自救　大埔新峰花園三房呎價失守1萬

樓市成交低迷，業主唯有減價求售。大埔新峰花園剛錄本月首宗成交，呎價失守10,000元。據了解，買家是換樓客，見單位價錢合理，即購入自用。

中原地產方翰達說，新峰花園29座低層D室，實用面積1,015平方呎，三房連套房間隔，放盤時開價約1,020萬元，日前議價後以965萬元易手，實用呎價9,507元，累減約55萬元。

據了解，原業主於2017年4月以855萬元購入單位，持貨5年，現賬面獲利約110萬元，單位期內升值約12.9%。

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