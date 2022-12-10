【上車盤】西灣河海順大廈錄「3字頭」成交　低層開放式戶390萬沽

港島區新近錄得400萬元以下成交。世紀21溢榮地產郭少玲說，西灣河海順大廈低層B室，實用面積305平方呎，開放式間隔，望樓景，附有企理裝修，日前以390萬元易手，實用呎價約12,787元。

郭少玲說，上址於今年放盤，原開價478萬元，期間減價至428萬元，終再減價38萬元，以390萬元易手，而據成交紀錄顯示，對上同類型單位於11月錄得成交，當時以405萬元易手。

資料顯示，原業主於2013年以348萬元購入上址，持貨9年，現賬面獲利42萬元，單位期內升值12%。

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