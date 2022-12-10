【3D打印】低成本3D打印小提琴　製作費僅265元

▲ 據外媒《New Atlas》報道，有一提供遙距小提琴教學、總部設於加拿大魁北克省蒙特利爾市（Montreal）的平台，近日已著手打造一款價格低廉且有質素的3D打印小提琴。該項目由小提琴家Mary-Elizabeth Brown（左）負責。

雖然鋼琴及小提琴的彈奏方法相對簡單，適合兒童選擇作為開展音樂旅程的初學樂器，惟其價格卻非所有家庭也能輕易負擔得起。據外媒《New Atlas》報道，有一提供遙距小提琴教學、總部設於加拿大魁北克省蒙特利爾市（Montreal）的平台，近日已著手打造一款價格低廉且有質素的3D打印小提琴。

研究該低成本3D打印小提琴的平台「AVIVA Young Artists Program 」，是專門為兒童提供遙距小提琴教學的線上平台。報道指，其現時只需要製作者花費大約34美元（約265港元），包括打印成本7美元（約55港元），以及組裝費用大約27美元（約210港元）。

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該3D打印小提琴的外形與傳統小提琴相似，主體及琴頸部分別是由PLA（聚乳酸）聚合物及的ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）塑料打印而成。其餘部分則需要購買和安裝第三方非3D打印的部件，如琴弦、腮托（chin rest）、系弦板和調音弦軸。

負責該項目的總監兼小提琴家Mary-Elizabeth Brown指，其目標是探索以新材料，利用其他學科中使用的新技術，並透過3D打印出更耐用的樂器，使音樂教育變得可持續和普及。下一步，她將會改良設計及降低生產成本，令該款小提琴可被廣泛採用。

責任編輯：張寶燕

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