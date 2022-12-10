【有相睇】去年有客出價850萬洽購　愉景新城移民業主拒賣　單位現以695萬易手

去年樓市交投氣氛好，荃灣愉景新城有業主期待單位能善價而沽，拒絕了以850萬出售單位，但現時樓價回落不少，單位終以695萬元易手。美聯物業鍾家豪說，愉景新城10座低層E室，實用面積581平方呎，業主年初移民，已授權家人處理，日前單位以695萬元易手，實用呎價約11,962元。

鍾家豪透露，業主於去年4月放售上址，及至同年8月，有買家出價850萬元洽購，但當時樓市氣氛好，業主想觀察多數月，故未有接受交易，但其後樓價下跌，最終成交價跌至695萬元，變相賺少155萬元。

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資料顯示，原業主於2014年7月以480萬元購入上址，持貨8年，現帳面賺215萬元，物業期內升值約45%。

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