【世界盃2022】阿根廷贏波仍火爆 美斯賽後罕見爆粗鬧人

世界盃於香港時間周六（10日）凌晨上演次場8強賽事，最終由南美勁旅阿根廷力克「焦冕之王」荷蘭，事隔8年再次打入4強。阿根廷球王美斯今場雖然獲勝，但賽後少有地與荷蘭教練雲高爾衝突，甚至在受訪時罕有爆粗。

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美斯（Lionel Messi）今場貢獻一入球一助攻，一度協助阿根廷領先兩球。荷蘭及後絕地反擊，成功在長達11分鐘的補時追平。雙方加時再無紀錄，需要與前一場8強一樣，以五射12碼分勝負。

荷蘭首兩輪均射失，即使最後3輪全數射入，仍然以3比4不敵阿根廷，止步8強。賽後，美斯罕見地與荷蘭教練雲高爾（Louis van Gaal）「舌戰」。

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成為本場最佳球員的美斯賽後受訪時，分別批評雲高爾及西班牙籍球證Mateu Lahoz。美斯指雲高爾聲稱荷蘭踢出漂亮足球，實際只係換入高大球員及不斷長傳。

受訪途中疑似有人突然出現，使美斯爆粗稱，

「望咩呀，死蠢？行遠D啦。」（What you looking at, idiot? Go on, f*** off over there.）

Cuando miran a tu chica 🤣 pic.twitter.com/ROcBWds3Mv — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 9, 2022

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至於Mateu Lahoz，美斯稱不可能誠實地談論球證表現，因為有可能會被罰。美斯只希望國際足協（FIFA）好好思考，不可能安排同類球證執法如此重要的比賽，FIFA亦不應安排能力不足球證執法。

事實上今場雙方亦衝突不斷，Mateu Lahoz今場先後出示破世界盃紀錄的18張黃牌及一張紅牌，仍然未能控制球場的「火藥味」。

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責任編輯：吳漢培