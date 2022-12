【世界盃2022】阿根廷贏波仍火爆 美斯賽後罕見爆粗鬧人

世界盃於香港時間周六(10日)凌晨上演次場8強賽事,最終由南美勁旅阿根廷力克「焦冕之王」荷蘭,事隔8年再次打入4強。阿根廷球王美斯今場雖然獲勝,但賽後少有地與荷蘭教練雲高爾衝突,甚至在受訪時罕有爆粗。

【世界盃2022】巴西8強出局 尼馬考慮退出國家隊 【下一頁】

美斯(Lionel Messi)今場貢獻一入球一助攻,一度協助阿根廷領先兩球。荷蘭及後絕地反擊,成功在長達11分鐘的補時追平。雙方加時再無紀錄,需要與前一場8強一樣,以五射12碼分勝負。

荷蘭首兩輪均射失,即使最後3輪全數射入,仍然以3比4不敵阿根廷,止步8強。賽後,美斯罕見地與荷蘭教練雲高爾(Louis van Gaal)「舌戰」。

成為本場最佳球員的美斯賽後受訪時,分別批評雲高爾及西班牙籍球證Mateu Lahoz。美斯指雲高爾聲稱荷蘭踢出漂亮足球,實際只係換入高大球員及不斷長傳。

受訪途中疑似有人突然出現,使美斯爆粗稱,

「望咩呀,死蠢?行遠D啦。」(What you looking at, idiot? Go on, f*** off over there.)