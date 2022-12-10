【有相睇】納米公屋未補價155萬沽　6年升值逾3倍

納米公屋仍受追捧。富誠地產謝婉玲表示，黃大仙東頭邨興東樓低層20室，實用面積241平方呎，開放式間隔，日前以155萬元（未補價）易手，實用呎價約6,432元。

謝婉玲透露，上址於今年11月放盤，原叫價175萬元（未補價），短短一個月，已獲大量單身客及新婚夫婦查詢，終減價20萬元，獲綠表客以155萬元（未補價）購入。從相片可見，單位不算新淨，要花一筆翻新。

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資料顯示，原業主於2016年1月以37萬元向房屋委員會購入上址，持貨約6年，現帳面獲利約118萬元，物業期內升值近3.2倍。

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