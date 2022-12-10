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【FTX爆煲】「薯條哥」願出席國會聽證會　數億美元或被不當轉移至巴哈馬

股市 15:32 2022/12/10

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全球最大加密貨幣交易所之一的FTX爆煲至今近1個月，創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，或稱薯條哥」）繼續成為焦點。美國檢察官指現時正查證「薯條哥」或涉及欺詐行為，調查重點包括是否有數億美元資金在FTX申請破產保護期間，被不當轉移至巴哈馬，他最新表示願意出席下周舉行的國會聽證會。

消息指，司法部官員正開始對FTX如何處理客戶現金和資產進行全面調查，包括審查該交易所的資金如何在瀕臨破產之際轉移至美國境外，檢察官正查證是否有數億美元在FTX於上月11日申請破產保護期間，被不當轉移至巴哈馬。此外，亦會調查是否有資金轉移到Alameda Research，及是否屬於違法，該已破產的投資公司同樣由「薯條哥」創立。

現時身在巴哈馬的「薯條哥」至今未被指控犯下任何罪行，但他承認在FTX存在嚴重管理錯誤，但堅決否認曾故意濫用客戶資金。他周五（9日）在Twitter上表示願意出席下周二（13日）的國會聽證會，就其加密貨幣集團破產一事作證，美國眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters亦證實了這個消息。

今次將是SBF首次就破產相關事件與美國官員進行公開接觸。

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編輯：葉志偉

虛擬貨幣 巴哈馬 美國 美國眾議院

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