【著數優惠】ELEMENTS圓方設聖誕樹屋小鎮　消費滿指定金額獲電子禮券

本港防疫措施逐步放寬，今年聖誕節日氣氛較過往濃厚，商場推廣活動亦有所增加。ELEMENTS圓方今年聖誕將在商場特設「聖誕樹屋小鎮」，更會擺放6米高的聖誕樹，而每日亦會進行多場飄雪匯演。此外，商場會推出消費獎賞，消費滿指定金額可獲商場電子禮券。

商場聖誕將舉行多項表演

由即日起至明年1月2日，ELEMENTS圓方金區中庭的聖誕樹屋小鎮，會有6米高的聖誕樹及小樹屋等布置。每日中午12時至晚上9時30分之間，每半小時將進行一場飄雪匯演。商場亦與多個團體合作，送上以冬日佳節為主題的舞蹈及歌唱表演。

另外，商場亦安排多項快閃巡演，由周日（11日）至12月27日，逢星期日及公眾假期，聖誕老人將於指定時段亮相，與顧客合照留念。今年除夕夜及明年元旦日，指定時段更會有雜技巡演。

消費滿6萬可獲總值逾4萬元獎賞

商場即日起至明年1月1日，會推出「Time to Celebrate Together消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」，顧客以指定的電子貨幣於場內時尚服飾商戶單一消費滿2,000元，即可享總值2,000元獎賞；消費滿10,000元，即可享總值港幣5,000元獎賞，以東亞銀行信用卡消費，可額外獲贈250元 ELEMENTS 圓方電子禮券。

顧客如消費滿60,000元，即可享總值40,000元獎賞，憑東亞銀行信用卡消費可額外獲贈1,800元ELEMENTS 圓方電子禮券，即總值港幣41,800元獎賞，更可獲贈PREMIERE CINEMAS電影禮券2張。以上獎賞包括ELEMENTS圓方帶指定消費特定購物電子禮券、指定消費餐飲電子禮券、指定消費商戶電子禮券及指定消費時尚服飾電子禮券（獎賞視消費金額而定）。

此外，商場旗下會員計劃ELEMENTS Club 會員即日起至明年1月1日，於ELEMENTS圓方累積消費滿200,000元，即可享總值10,000元獎賞；累積消費滿500,000萬元，更可享總值30,000元獎賞！獎賞包括ELEMENTS 圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券、時尚服飾電子禮券、美容電子禮券、餐飲電子禮券及特定購物電子禮券。

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編輯：葉志偉