孟母三遷！家長客為校網搬屋　月斥1.35萬租屯門南浪海灣

家長為了子女的成長及學業，多數選擇好校網區而居。日前屯門南浪海灣錄得一宗租賃成交，據了解，租客是為了校網而搬屋。

祥益地產黃慶德說，南浪海灣1座高層B室，實用面積560平方呎，兩房兩廳，日前獲區內客垂青。他透露，租客鍾情單位附設企理裝修，加上屋苑鄰近心儀學校，為了校網決定搬屋，以月租1.35萬元承租單位，平均呎租為24.1元。

黃慶德續稱，若以同類型單位銀行估值約741萬計算，上址租金回報率為2.2厘。

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