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覺得出入市區方便　外區客搬入元朗　月斥9500租246呎鐵路盤

股樓投資 15:13 2022/12/10

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屯馬綫全綫開通後，有外區客認為元朗交通方便，所以搬入該區。中原地產蘇哲熙說，朗屏8號2座低層B室，實用面積246平方呎，開放式間隔，月租叫價10,000元，新近獲租客即睇即租，終減價500元，以9,500元獲承租，實用呎租約38.6元。

蘇哲熙透露，該租客之前一直租住外區樓，見屯馬綫全綫開通後，元朗區出入市區十分方便，輕易轉駁不同行車綫，加上朗屏8號屬鐵路盤，又可住近父母，方便照應，而且上址租金銀碼細，故極速承租。

資料顯示，業主於2016年以273.6萬元買入單位，以月租9,500元計，現可享4.2厘租金回報。

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 屯馬綫 朗屏8號 元朗 中原地產 私人屋苑

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