睇樓4個月　終找到風水靚宅　即睇即花880萬購清水灣半島

雖然樓價回落不少，但要找到心意單位不易。利嘉閣地產蔡庭勇說，將軍澳清水灣半島1座中層B室，實用面積768平方呎，三房套間隔，外望西南海景，原業主今年中因決定移民，故以約900萬元出售單位，其後被買家即時出票的誠意打動，最終減價20萬元，以880萬元出售單位，實用呎價約11,458元。

蔡庭勇說，買家為區內住客，一直尋找同區三房單位，要求環境寧靜開揚、風水好，但睇樓4個月仍未找到心水之選，直至近期發現上述放盤，便即日約代理睇樓並決定立即入市。

資料顯示，原業主於2001年以337萬元購入上址，一直自住，持貨約21年，現帳面賺543萬元，物業期內升值約1.6倍，而清水灣半島現時約有80個單位放售，入場費638萬元起。

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