【機迷熱話】專為PS5而設！《地平線 西域禁地》擴充內容　明年4月上線

▲ Burning Shores將於明年4月19日上線，接著《地平線 西域禁地》的結尾展開。

2022年度遊戲盛會TGA遊戲大獎於香港時間今（9日）揭曉，其中有份角逐年度遊戲的《地平線 西域禁地》遊戲開發商Guerrilla Games，更趁著TGA 2022機會發表《地平線 西域禁地》擴充內容「Burning Shores」。Burning Shores將於明年4月19日上線，接著《地平線 西域禁地》的結尾展開。

Guerrilla Games指，團隊目前正專注為PS5主機打造精彩絕倫的遊戲體驗，因此擴充內容Burning Shores將不會登陸PS4。另會推進為沉浸式體驗新產品PS VR2而設的《地平線 山之呼喚》。

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該擴充內容收錄從《地平線 西域禁地》的結尾繼續展開的故事情節，玩家將跟隨主角亞蘿伊（Aloy）前往已變成地勢凶險的火山山脈，踏上提那科氏族土地南方危險的新區域。此外，擴充內容還將設有新角色、冒險，以及更多內容，各位機迷可留意官方在未來數個月陸續公布的詳情。

責任編輯：張寶燕

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