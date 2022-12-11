  • 17°C
香港時間 : 20221211日 (週日) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【機迷熱話】專為PS5而設！《地平線 西域禁地》擴充內容　明年4月上線

16:00 2022/12/11

分享：

分享：

Burning Shores將於明年4月19日上線，接著《地平線 西域禁地》的結尾展開。

2022年度遊戲盛會TGA遊戲大獎於香港時間今（9日）揭曉，其中有份角逐年度遊戲的《地平線 西域禁地》遊戲開發商Guerrilla Games，更趁著TGA 2022機會發表《地平線 西域禁地》擴充內容「Burning Shores」。Burning Shores將於明年4月19日上線，接著《地平線 西域禁地》的結尾展開。

Guerrilla Games指，團隊目前正專注為PS5主機打造精彩絕倫的遊戲體驗，因此擴充內容Burning Shores將不會登陸PS4。另會推進為沉浸式體驗新產品PS VR2而設的《地平線 山之呼喚》。

【Microsoft】Xbox、PC、Steam遊戲　明年加至70美元起

【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅

該擴充內容收錄從《地平線 西域禁地》的結尾繼續展開的故事情節，玩家將跟隨主角亞蘿伊（Aloy）前往已變成地勢凶險的火山山脈，踏上提那科氏族土地南方危險的新區域。此外，擴充內容還將設有新角色、冒險，以及更多內容，各位機迷可留意官方在未來數個月陸續公布的詳情。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【科技一周回顧】2022年度Google、Yahoo熱搜回顧　墨爾本直擊Cisco Live2022
2022/12/09
【科技一周回顧】2022年度Google、Yahoo熱搜回顧　墨爾本直擊Cisco Live2022
【八達通回贈】實體八達通轉入iPhone或Apple Watch　免費領取兩張卡面、高達200元回贈
2022/12/09
【八達通回贈】實體八達通轉入iPhone或Apple Watch　免費領取兩張卡面、高達200元回贈
【數碼轉型】電訊商轉型　加強數據庫效能推業務平台化
2022/12/10
【數碼轉型】電訊商轉型　加強數據庫效能推業務平台化
【數碼轉型】空中巴士善用IoT　加強供應鏈掌控
2022/12/10
【數碼轉型】空中巴士善用IoT　加強供應鏈掌控

你可能感興趣

【科技一周回顧】2022年度Google、Yahoo熱搜回顧　墨爾本直擊Cisco Live2022
19:51 2022/12/09
【科技一周回顧】2022年度Google、Yahoo熱搜回顧　墨爾本直擊Cisco Live2022
【八達通回贈】實體八達通轉入iPhone或Apple Watch　免費領取兩張卡面、高達200元回贈
11:37 2022/12/09
【八達通回贈】實體八達通轉入iPhone或Apple Watch　免費領取兩張卡面、高達200元回贈
【數碼轉型】電訊商轉型　加強數據庫效能推業務平台化
10:09 2022/12/10
【數碼轉型】電訊商轉型　加強數據庫效能推業務平台化
電玩手遊 電影 科技產品 遊戲 VR

下一篇文章

【IT人轉型】廣告界不再傳統　IT轉型高管兼顧網站應用開發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】滙豐港元定存最高10厘 大戶7天速賺1.9萬元利息
【港元定期存款】滙豐港元定存最高10厘 大戶7天速賺1.9萬元利息
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定期存款】恒生半年定存享5厘　全城最高息
【港元定期存款】恒生半年定存享5厘　全城最高息
【稅貸戰2022】創興稅貸息1.48厘 送1480元信用卡現金回贈
【稅貸戰2022】創興稅貸息1.48厘 送1480元信用卡現金回贈
檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款
檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款