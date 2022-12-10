【數碼轉型】空中巴士善用IoT　加強供應鏈掌控

▲ 空中巴士預計，全球供應鏈危機將起碼持續至明年中。

疫情爆發、航運費用急升以至俄烏戰爭的影響，不少企業最近幾年意識到供應鏈運作暢順對企業運作的重要性。空中巴士分享，透過設立以物聯網為核心的供應鏈管理系統，成功加強對供應鏈的掌控，以在疫情環境下持續完成飛機交付。

航空業面臨極大挑戰，空中巴士行政總裁Guillaume Faury早前向傳媒表示，在俄烏危機、能源價格與通漲問題，以及中國疫情措施等因素影響，纏繞一年以上的供應鏈危機將會持續，未來半年亦不會有明顯改善。人與此同時，航空業亦會因無法全面滿足激增的旅遊需求，全球航班混亂情況亦持續至明年。

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空中巴士物聯網平台主管Vincent Denys在AWS re:Invent大會上分享，該企供應鏈非常複雜，單是民航部門，供應商來自逾百個國家，數目達1.5萬個。物流複雜加上要考慮各國法規問題，管理供應鏈任務從來都十分艱巨，而今年的物流情況與零件品質問題，挑戰更為明顯。

他續指出，空中巴士與AWS合作，以物聯網系統輔助管理其複雜供應鏈，連結上遊供應商，透過數據分析獲取即時資訊，

現時平台連結3萬部裝置，在系統設計上我們特別注重應用付運時間與總體擁有成本，現時平台上的新應用方案，只要平均3個月便能推出。

他強調，供應鏈可視性對該企順利生產，將飛機交付客人起關鍵作用。據外電報道，今年首10月，空中巴士共交付497架民航客機，惟距全年目標的約700架仍有一定距離。

AWS 物聯網副總裁 Yasser Alsaied解釋，供應鏈可視性，讓企業能夠即時得悉原料的供應與貨運情況的工具，在供應鏈危機持續下變得更為重要，

企業需要即時的建議，解決在交通運輸、貨物供應等方面所遇見的突發困難。

AWS在re:Invent大會發布AWS Supply Chain工具，據了解，這工具可自動綜合並分析來自不同供應系統的數據，企業可即時觀察企業營運狀況，進行需求預測與存貨管理等業務決策。值得一提的是，系統會透過機器學習，發現潛在存貨短缺或延誤的情況並作出警示，並根據相應風險、可持續發展影響等因素，提出調配庫存等相應建議。

▲ AWS Supply Chain會運用機器學習，就企業供應鏈操作提供智能建議。（影片截圖）

AWS香港解決方案架構部主管余迪遜解釋指，方案運用Amazon多年的從事電商的經驗，能幫助企業降低風險、節省成本並改善客戶體驗。例如電商，零售或物流倉儲客戶，可利用這項服務與現有ERP（企業資源策劃）、供應鏈系統數據源整合。

記者：周俊霖

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