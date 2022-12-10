【大行報告】料12月需求增惟再無潛在上升空間 瑞信下調長汽至「中性」

瑞信表示，在針對潛在買車人士的補貼減少下，明年首季的需求將會推前到今年12月，預料長城汽車（02333）12月份的批發量將按月增39%至12.2萬輛，同時將其目標價由10元上調至11元，但基於其周四（8日）收市價11.1元，已無潛在上升空間，故將其評級由「跑贏大市」降至「中性」。

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該行指，公司11月份批發量按年跌29%、按月跌13%至逾8.7萬輛，比起乘用車行業整體銷量按年跌6%、按月跌8%的表現更差，主要因內地全國防疫限制損害汽車生產和物流，以及失去到訪經銷商的潛在買車人士。

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撰文：鄭昊彤