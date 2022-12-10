【大行報告】受廣汽本田銷量下滑拖累 瑞信下調廣汽集團每股盈測

瑞信表示，廣汽集團（02238）11月銷量同比跌15%，環比跌10%，低於市場預期，該行認為主要受到廣汽本田合資公司銷量下滑所拖累。考慮到銷量弱於預期，對其2022至2024年每股盈利預測下調4.7%至6.9%，目標價由7港元下調至6.6港元，維持「跑贏大市」評級。

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

該行指出，廣汽本田11月零售銷量同比下降34%，將經銷商庫存推高至過去六年高位，考慮到合資企業難以在經銷商層面進一步補貨，料廣汽本田今年12月批發量將環比持平為約4.7萬輛。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，廣汽埃安AION純電動車銷量上月同比增長，預測全年銷量達27萬輛，公司展望2023年銷量將增長至50至60萬輛，同比升85%至122%。

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤