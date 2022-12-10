【大行報告】高盛：時代電氣處發展最佳位置 納入地區確信名單予「買入」

高盛表示，由於需求強勁及公司中標項目持續增長，預料推動時代電氣（03898）IGBT（絕緣柵雙極電晶體）、光伏及風能變頻器等新業務發展，認為公司正處於發展最佳位置，同時中國放寬防疫措施，或為鐵路設備業務帶來估值支持。該行將其目標價上調至53元，並予「買入」評級及納入地區確信名單。



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該行指出，時代電氣近月股價表現相對較差，但隨著中國重新開放趨勢下工業科技領域增長恢復，預計公司2023至2025年收入及每股盈利將複合增長24%及28%，相應將2023至2025年每股盈利預測上調2%至6%，又指其現時2022至2024年每股盈測較市場預期高12%、14%及26%。

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撰文：鄭昊彤