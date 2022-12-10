【內銀股】麥格理料國企銀行將獲估值重評 內銀股首選中國銀行

麥格理認為，即使明年首季內地現有抵押貸款或有重置的風險，亦預料國企銀行將獲估值重評，因重視收益及社會責任的機構投資者或會增加持倉。內銀股中，該行首選為中國銀行（03988），並予其「跑贏大市」評級，主要因其擁有龐大海外市場敞口。

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該行亦把工商銀行（01398）、建設銀行（00939）的投資評級由「中性」上調至「跑贏大市」。招商銀行（03968）則屬最不看好，評級為「跑輸大市」，因麥格理料其會受累於財管產品收入縮少及招行自房地產信貸業務中減少敞口。



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相對地，該行對混合所有制銀行則維持審慎看法，主因是認為開發商行業的信貸危機未結束，又預計銀行業的經調整股本回報率將於由今年料10.2%跌至明年的9.6%，並在2024年反彈回升至10.9%。

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撰文：鄭昊彤