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【券商點睇】商湯保持龍頭地位 可享數字化及信創產業發展紅利

股樓投資 18:04 2022/12/10

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光大證券表示，商湯（00020）在計算機視覺AI領域保持龍頭地位，而且商業變現空間及潛力巨大，具備一定的標的稀缺性和溢價空間，亦有望享受數字化轉型與信創產業發展紅利。該行維持其「增持」評級。

 

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

 

該行指，公司通過自研AI基礎設施打造模型工廠，AIDC業務開啟商業化。基於超大模型訓練行業數據，公司2022年首三季一共生產2.6萬個小模型，模型研發效率提升50%。AIDC正式對外提供雲服務，其中算力需求強勁，帶來雲服務增量收入。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行亦提到，在信創產業熱潮以及晶片限制之下，公司積極推進技術自主，商湯有望承接國內信創產業需求。目前限制的晶片精度高於其AI現時應用，中短期內仍可採購較低精度晶片以支撐算力需求。同時未雨綢繆，公司AIDC將加快適配國產芯片，目標2024年實現芯片國產化率50% 以上。

 

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

 

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撰文：鄭昊彤

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商湯－W（00020） 雲端 港股 增持 晶片

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