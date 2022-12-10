【券商點睇】未來一至兩個月客流波動 料李寧股價面臨調整壓力

華泰證券表示，李寧自11月以來股價反彈領跑行業，但預計未來一兩個月隨著客流量波動以及零售流水基數增高，股價或將面臨調整壓力。不過該行認為，公司在當前充滿挑戰的零售環境中，仍能維持健康的渠道庫存水平，加上品牌形象受益於國潮趨勢，其零售表現有望在明年第二季後快速改善。

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該行維持李寧（02331）「買入」評級，將2022至2024年淨利潤預測分別下調6.7%、6.5%及5.5%，至44億、56億及69億元，目標價下調至72.4港元。 該行指三季度以來，由於終端零售受外部擾動，服裝行業採取更謹慎的備貨策略，紡織服裝、服飾業產成品存貨金額同比增速逐月下降，但截至10月底存貨金額仍高於疫前水平。該行預計四季度行業繼續處於清庫存階段，或保持較大的促銷力度。

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考慮到較高庫存水平以及四季度持續進行促銷，該行估計李寧今年第四季折扣同比加深幅度或為中單位數，加深幅度比起今年第三季再擴大，並會為電商和直營渠道毛利率帶來壓力。

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撰文：鄭昊彤