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【大行報告】摩通看好澳門博彩板塊 指盈測及估值仍具上升空間

股樓投資 17:09 2022/12/10

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摩通表示，對於澳門博彩板塊仍然看好，對目前估值感到滿意，認為EBITDA正常化的機會正在上升。該行強調，儘管該板塊在過去5周股價已累升1.25倍，但其盈利預測和估值均仍有不錯的上升空間。

 

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

 

該行考慮到金沙中國（01928）的資產和業務均屬行內頂尖且估值吸引，維持其行業首選地位；永利澳門（01128）和美高梅中國（02282）為過去兩個月高Beta值之選，故調低其偏好排名；至於銀河娛樂（00027）因其表現比其他同業落後，因此調升排名。


【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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摩通選股順序依次為金沙中國、銀河娛樂、永利澳門、美高梅中國、新濠國際發展（00200）和澳博控股（00880）。

 

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

 

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撰文：鄭昊彤

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新濠國際（00200） 金沙中國有限公司（01928） 博彩 港股 EBITDA 澳門 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 澳博控股（00880） 銀河娛樂（00027）

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