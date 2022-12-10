【大行報告】摩通看好澳門博彩板塊 指盈測及估值仍具上升空間

摩通表示，對於澳門博彩板塊仍然看好，對目前估值感到滿意，認為EBITDA正常化的機會正在上升。該行強調，儘管該板塊在過去5周股價已累升1.25倍，但其盈利預測和估值均仍有不錯的上升空間。

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該行考慮到金沙中國（01928）的資產和業務均屬行內頂尖且估值吸引，維持其行業首選地位；永利澳門（01128）和美高梅中國（02282）為過去兩個月高Beta值之選，故調低其偏好排名；至於銀河娛樂（00027）因其表現比其他同業落後，因此調升排名。



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摩通 選股順序依次為金沙中國、銀河娛樂、永利澳門、美高梅中國、新濠國際發展（00200）和澳博控股 （00880）。

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撰文：鄭昊彤