【中國開關】薩默斯：防疫放寬影響難測　未來6個月將仔細關注中國

內地上周公布防疫「新十條」措施，被視為放寬防疫的信號，市場氣氛及股市表現均即時向好。美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）則認為中國今次做法可能相當於數十年最大的政策轉變，預期會對中國帶來強大但難以預測的影響，故未來6個月會密切關注中國。

防疫放寬影響難測

薩默斯表示，內地放寬防疫措施的影響確實難測，有可能與世界其他地方再次重新結合，但也有機會對中國醫療系統構成災難性衝擊，因此認為內地今次舉措，是幾十年來最大規模的政策實驗。

他坦言未來6個月將需要更仔細關注中國，因為屆時中國將有可能變得截然不同。

在防疫措施不斷解除和放寬後，經濟學家持續提高中國明年的經濟預測，當中摩通提到若中國在全面重啟方面處理得宜，則明年可望實現5%的增長。安盛亦預期，內地明年有望藉全面重啟及房地產市場好轉帶動，經濟增長將達到5%。

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編輯：葉志偉