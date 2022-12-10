紀錄片被指違保護私隱初衷 哈里梅根發聲明反擊

英國哈里王子與夫人梅根的Netflix紀錄片日前公開首3集，不少民眾看罷批評二人，指他們曾稱希望保障私隱，轉頭去拍紀錄片自爆私人事務。哈里梅根發出聲明，強調兩人決定脫離王室時從未提及私隱問題。

Netflix紀錄片大方曬仔女 哈里：對仔女係混血兒感自豪 【下一頁】

Netflix周四（8日）公開哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）的紀錄片首3集，有網民隨即指出，哈里梅根曾聲稱離開王室因為他們希望生活有私隱，想不到轉身便與Netflix合拍紀錄片。

紀錄片中，哈里與梅根不時提到3歲大仔阿奇（Archie）與1歲女兒莉莉貝特（Lilibet），同時他們亦讓兩名子女在紀錄片露面，公開多個罕見的畫面，包括一家人散步的影片、阿奇1歲生日時和梅根媽媽Doria的合照、哈里和孩子的溫馨互動。

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紀錄片中的罕見哈里梅根一家畫面

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哈里與梅根的全球傳媒秘書Ashley Hansen在周四的聲明中表示，哈里梅根脫離王室的聲明中並無關於私隱的內容，當時二人亦有重申，有意繼續自己在王室的角色或履行王室職責。

Hansen指哈里梅根的紀錄片有一大要點，即他們希望以自己的角度分享自己的故事。Hansen批評小報媒體現時創作一個完全錯誤觀點，並在各大報道及公眾輿論間流傳，完全忽視擺在眼前的事實。

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責任編輯：吳漢培