  • 21°C
香港時間 : 20221210日 (週六) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股追蹤】美國11月PPI升幅超預期 美股三大指數跌

股樓投資 12:33 2022/12/10

分享：

分享：

美國11月生產物價指數PPI出爐，其中升幅超出市場預期，令投資者憂慮加息周期或比起預期更長，並再度憂慮持續加息將令經濟陷入衰退，拖累美股主要指數周五（9日）向下。
 

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

 

美國11月PPI按月升0.3%，升幅高於市場預期的0.2%；按年升幅則由前一個月的8.1%，放緩至升7.4%，亦超出市場預期的7.2%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

道瓊斯工業平均指數周五收巿報33476點，下跌305點；納斯達克指數收巿報11004點，跌77點；標普五百指數收巿報3934點，下跌29點。 道指，標指及納指按周分別下跌2.8%、3.4%及4%。

 

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
經濟衰退 美股 加息 美國 標準普爾500指數 PPI 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】從新認識自己 落筆撰寫自己的傳記
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
【著數優惠】工展會周五開鑼 身份證孖 8 有機會贏福袋
【著數優惠】工展會周五開鑼 身份證孖 8 有機會贏福袋
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
憧憬通關在即　買家怕遲買更貴　趁平以635萬購愉景新城
憧憬通關在即　買家怕遲買更貴　趁平以635萬購愉景新城
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款