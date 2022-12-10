【美股追蹤】美國11月PPI升幅超預期 美股三大指數跌

美國11月生產物價指數PPI出爐，其中升幅超出市場預期，令投資者憂慮加息周期或比起預期更長，並再度憂慮持續加息將令經濟陷入衰退，拖累美股主要指數周五（9日）向下。



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美國11月PPI按月升0.3%，升幅高於市場預期的0.2%；按年升幅則由前一個月的8.1%，放緩至升7.4%，亦超出市場預期的7.2%。

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道瓊斯工業平均指數周五收巿報33476點，下跌305點；納斯達克指數收巿報11004點，跌77點；標普五百指數收巿報3934點，下跌29點。 道指，標指及納指按周分別下跌2.8%、3.4%及4%。

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撰文：鄭昊彤