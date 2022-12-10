【世界盃2022】巴西8強出局 尼馬考慮退出國家隊

世界盃奪冠熱門球隊巴西在8強雖然一度領先，但未能維持優勢，最終在互射12碼不敵克羅地亞，黯然出局。巴西陣中首席球星尼馬今場即使攻入一球，仍無法帶領球隊再創佳績，賽後有指他考慮退出巴西國家隊。

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周五（9日）舉行的首場世界盃8強賽事上，巴西與克羅地亞在法定時間互無紀錄，需要加時分勝負。加時上半場補時階段尼馬（Neymar）為巴西攻入領先一球，一度晉級4強在望。

但克羅地亞憑加時下半場一次攻勢，在今場首次攻門中目標下，順利追成平手，把賽事帶至互射12碼階段。克羅地亞4球全數射入，在巴西中堅馬昆奴斯（Marquinhos）一射中柱下，最終以合計總比數5比3淘汰對手。

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陣中王牌球員尼馬相信會是第5輪主射球員，但他未出場球隊已被淘汰。目睹隊友射失後，年屆30的尼馬隨即倒地掩面流淚，身旁不少隊友亦流下男兒淚。

尼馬賽後受訪時表示，現時不是好時間談論自己是否退出國家隊，需要更多時間考慮。雖然不急於公布決定，但尼馬表示不能確保任何承諾。2026年世界盃舉行時，尼馬將已34歲，大有可能是他最後一次參加世界盃。

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責任編輯：吳漢培