【著數優惠】Ocean Popwalk 周日派福袋　推日系單車租賃遊跨海大橋

臨近聖誕新年假期，更多商場進行推廣活動及優惠吸客。新地 （00016） 旗下Ocean Popwalk海天晉匯慶祝開幕一周年，周日（11日）將會在商場送出福袋，禮品總值逾300元。另外，商場趁將軍澳跨灣大橋周日啟用，推出日系復古單車租賃服務，試踩全港首條跨海單車徑。

商場會在周日中午12時，送出300份慶典福袋，福袋禮品內容包括 Chef’s stage Kitchen $100 餐飲優惠券 、活肌美兒療程優惠券及100元現金券、 VIP Beauty 現金優惠券及其他商戶精選禮券，以及精選美食及飲品各 1 份。

此外，由周六（10日）起一連4個月，商場逢星期六、日及公眾假期會推出「tokyobike」 日系復古單車周末期間限定店，提供租賃日系復古單車及小朋友單車租賃服務。當中商場下周六及周日（17日及18日）更會推出將軍澳單車導賞遊，由專業單車導遊帶大家遊覽將軍澳及欣賞大橋美景。

若消費者為新地商場的The Point會員，在單車期間限定店租賃單車，並同日於 Ocean PopWalk 餐飲商戶單一消費滿300元，即可享當日 3 小時免費泊車優惠及$50零售電子券。

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編輯：葉志偉