【美國經濟】美國短期通脹預測意外回落　跌至超過1年低位

美國昨晚公布12月密西根大學市場氣氛初值達到59.1，遠超市場預期，同時有另一個數據成為市場焦點。該大學的1年通脹預期亦由11月4.9%，意外回落由至4.6%，為去年9月以來新低，反映消費者有信心通脹明年將會出現顯著降溫。

該數據調查的負責人Joanne Hsu在聲明中提到，消費者對價格高企的擔憂在過去一個月有所緩解，但仍遠高於1年半前。亦反映消費者對未來一年通脹預期的下降，不僅僅是在現時高企的天然氣價格方面。

她又指，隨著消費者購買力持續下降，信用卡和汽車貸款的餘額快速增長，加上高借貸成本的憂慮加劇，預期今年支出勢頭強勁的情況將難以持續。

密西根大學的報告又顯示，收入的預期變化中值升至15年來最高，惟有近一半受訪者預計未來1年通脹將超過收入增幅。

雖然短期通脹預期回落，但密西根大學12月5年至10年通脹預期初值繼續維持在3%，與11月及市場預期相同。

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編輯：葉志偉