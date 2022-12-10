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美參議員改為獨立身份 恐影響民主黨參院優勢

環球政治 12:16 2022/12/10

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美國民主黨成功在中期選舉後保住參議院多數黨之位，更成功多取一席。但亞利桑那州參議員希尼瑪宣布，她將登記成為亞利桑那州獨立議員，不再是民主黨人身份。希尼瑪亦表明，會與兩黨積極合作。

【美國中期選舉】民主黨料取多一席 參院優勢擴大 【下一頁】

希尼瑪（Kyrsten Sinema）接受專訪時透露，將以亞利桑那州獨立參議員身份，參與來屆參議院。她指不少人對自己的決定感意外，惟坦言決定十分合理，因為她聲稱自己從未融入任何派系。

希尼瑪表示，抽離出黨派架構後，她能在國會更真實表達自我及參與事務，亦希望藉此讓對現時兩黨化國會煩厭的人士提供另一個歸屬。

不過，希尼瑪拒絕透露是否會與另外兩名獨立參議員一樣，參與民主黨的黨團會議，亦不打算加入共和黨黨團會議。希尼瑪希望保留原有委員會成員的席位，相信參議院內權力分布未受影響。

00後踏足政壇 18歲少年成美國史上最年輕黑人市長  【下一頁】

沃諾克（Raphael Warnock）周二（6日）在佐治亞州連任成功後，民主黨原定在參議院有51席，保住多數黨地位外更擴大優勢。希尼瑪成為獨立議員後，參院黨派勢力維持，但她未來將左右參院局勢。

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）發出聲明，指希尼瑪改為獨立議員後不改變民主黨在參院的多數黨席位，並預期對方會持續與民主黨順利合作。

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責任編輯：吳漢培

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