【烏克蘭戰爭】普京批西方失信損和談 堅稱戰情合預期

俄羅斯與烏克蘭的戰爭已持續超過9個月，和談進程似乎早已停擺。俄羅斯總統普京近日表明，對西方已失去信心，但認為雙方終有一天會達成和談共識，惟過程估計十分困難。同時普京堅稱，俄軍在烏克蘭的特別軍事行動進展符合預期。

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普京（Vladimir Putin）周五（9日）時承認基於現時的實際狀況，俄羅斯十分有可能需要透過和談終止與烏克蘭的戰爭，但明言俄國對西方國家已失去幾乎所有信任，認為和談將會需時甚長。

普京以明斯克協議（Minsk agreements）為例，指俄方曾以為與西方可在協議框架內達成共識，但坦言遭到西方國家背叛。普京指西方根本無國家打算履行明斯克協議，協議只為向烏克蘭提供武器及加大威脅。德國前總理默克爾（Angela Merkel）日前受訪時承認，明斯克協議為烏克蘭爭取時間加強防守及增加實力，普京明顯回應對方言論。

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普京亦坦承，經過明斯克協議後，俄國難再與西方談判，同時亦難再信任對方提出的保證。惟普京表明，俄羅斯準備好就烏克蘭戰爭達成協議，亦對和談持開放態度。

另外，雖然俄軍早前在烏克蘭戰場接連失利，普京仍堅持對烏的特別軍事行動發展按照計劃，一切維持穩定，更無任何問題。

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責任編輯：吳漢培