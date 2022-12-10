【報復式旅遊】Club Med瞄準海外追雪潮拓版圖　全包套票吸5大客群

▲ Club Med港台區總經理Stuart de Bourgogne分享，近日終於可以針對本港市場需求推出備戰已久的Rebound計畫。

隨着各地政府陸續解封，港人睽違3年終於能到海外追雪。在全球約有80座度假村的Club Med也乘着報復式旅遊潮，於「港人鄉下」日本設立新度假村。

針對民眾抑壓已久的旅遊需求，其港台區總經理Stuart de Bourgogne表示，近日亦增撥資源重點部署網絡營銷策略，以及夥拍本港旅行社等吸客源。

一場世紀疫症導致全球旅遊業陷落，自1999年加入Club Med、曾在多個不同市場包括英、法、南非、東京工作的Stuart坦言，早前也是首度經歷「沒有業務」的特殊時期。至近日適逢全球旅遊疫後反彈，終於可以領軍在2020年底接管的香港團隊，正式推行Rebound plan。他指：

計劃已由2021年開始與團隊準備，近一年多更不斷修訂。

北海道新度假村Kiroro Peak 本月中開幕

該計劃聚焦在本月15日開幕、位於北海道新度假村Kiroro的行館Kiroro Peak，以及明年投入服務的本館Kiroro Grand，作進一步的市場營銷推廣。他表示，從封關期間先後推出的問卷調查結果了解到，香港客人比較着重產品的性價比，要求「物有所值」，因此團隊亦較多着重推廣其All-Inclusive全包套票。

度假村每天也有不同的活動時間表，各類活動，客人毋須預先預訂行程亦可安心出發。

舉例，除了住宿及風味美饌，還有多元活動如雪地健行，以及是分級分齡、照顧由初學者至專業級的雙板滑雪、單板滑雪體驗，全日娛樂節目，以及設有戶外露天風呂等。

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其中Kiroro Peak早在8月起已開放預訂，他透露，鑑於近月以來，日本及香港相繼放寬入境限制，單是在今年9月底至10月底，該4星期內的預計需求，已是疫情前同期的4倍，當中亦尤其以香港客人居多，反映需求非常強勁，因此預計「度假村在整個季節都會爆滿」。

引入數碼創新 與滑雪區無縫接軌

他又指出，Kiroro Peak經過品牌重塑及重新設計，設有新滑雪室、新娛樂區及新國際餐廳等。其中，新滑雪室搬遷到主樓層，讓旅客人可從度假村「無縫接軌」到滑雪區。

在數碼創新方面，是次亦投資了不少高像素LED屏幕，盼讓觀眾有更優質的沉浸感，視野更清晰。在主舞台上使用的曲面LED屏幕，將會作為表演和現場表演的背景，以改善舞台表演者與LED屏幕之間的交互性，並且將配有為數碼表演專門設計的藝術品。

夥YouTuber谷營銷

至於推廣渠道方面，他指，

在疫情前我們同時着重綫下及綫上的推廣，但現時則大多着重網絡營銷（Online Marketing）。

由於尤其留意到，現時有許多消費者作出購買決定時都深受KOL或YouTuber的影響，愛觀看他們以自身經驗分享的影片，並且更容易將「流量轉為預訂」。

因此亦期望迎合現今的網紅行銷趨勢，藉着KOL或YouTuber的影響力，並在來年積極與不同類別的KOL合作，如情侶、三代同堂。

注重網絡行銷 綫下夥拍旅社

Stuart又看好疫後亞洲滑雪旅客商機，盼藉此開拓更多客源，由以往較着重的家庭客群，擴大目標至情侶、需要度蜜月的Honeymooners、想享受滑雪或潛水之旅的三五知己出遊，以及三代同堂出遊等5大客群。

另在綫下方面，亦將積極與旅行社合作，他指，「一些非常強大的旅行社品牌是我們非常重要的合作夥伴」，期望讓更多香港市民認知Club Med，以及了解其較優勝之處等。

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疫市「踩過界」尋出路 夥學界育人才

全球市場環境受早前「大流行」的疫情，變得更難以預測，除了旅遊業受重擊，企業還面對人才荒等挑戰。在Club Med工作了23年的Stuart坦言，是次情況也為他帶來了新經驗及見解來管理團隊，包括採用敏捷式（Agile）管理，也是近年來非常重要的管理策略之一。

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他回顧，在2020年12月接管設於香港的Club Med團隊後，「有許多預訂了行程的客戶也突然之間都不能去旅行了」，於是隨即就要與團隊因應各地政府當局發出旅遊、出入境限制及強制隔離措施，盡快處理客戶需求。

由於自己是熱愛旅遊之人，因此選擇從事旅遊行業工作。雖然在個人層面上，曾因無法在假期間旅遊及放鬆身心而感到沮喪，但在管理團隊時，Stuart認為作為領導層，則應該保持積極及盡力提升士氣。

因此，即使在實施在家工作（WFH）政策期間，他亦十分積極與團隊舉辦線上會議，以及在疫情趨緩時，透過遊戲、有趣的義工活動等，凝聚員工。早前還透過16型人格職業性格測試來了解各團隊成員的性格，並且藉此幫助分配工作。

在經歷該生意蕭條的特殊時期間，團隊更想到「踩過界」與港大經管學院（HKU Business School）的教授合作，參與學生們的商業諮詢實習課，彼此啟發可以在本港市場執行的有趣、創新想法。

他分享：

我們盡量不保留我們已有的想法，不原地踏步，並會嘗試就現時可以做甚麼而提出想法及調整，有時最瘋狂的想法更可能是最有效的。

該團隊早前還另有部署「前瞻計劃」備戰，為不同的旅遊復甦可能性做好準備，例如招聘人才、派員出國辦簽證等。

記者：張寶燕

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