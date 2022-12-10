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【數碼轉型】電訊商轉型　加強數據庫效能推業務平台化

科技 10:09 2022/12/10

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在智慧城市、車聯網等範疇，仍有大量潛在商機待發掘，企業在進行數碼轉型時，背後的基建必需跟上新需求。

企業數碼轉型之中，藉已有客網絡與數據以開發新的線上業務是聰明之舉，但背後的基建必需跟上新需求。歐洲電訊商Vodafone就分享，該企的業務轉型過程中，為加強業務平台化，客戶數據查詢的效率要加強，數據庫管理工作挑戰甚大。

Vodafone歐洲資料庫營運主管Peter Obrien分享，該企定下2020至2025年的數碼發展策略，主要涉3範疇：提供歐洲最佳的網絡、建立現代數碼基建平台、並提供持續可擴展的產品服務，後者尤其重要。他指出，電訊商已不再透過通話與訊息服務賺錢，業務必須多元化，

從電訊商（Telco）變成科企（TechCo）」。

Obrien解釋，對電訊商而言，數碼轉型就是將現有網絡服務「平台化」，作為第三方服務與顧客間的連接，一如Google Play等。其中，在智慧城市、車聯網等範疇，仍有大量潛在商機待發掘，

我們旗下的Vodafone Automative正在開發一種軟件，能在緊急時將車內的情況直接通報救援服務，這包括車內人數、汽車損毀情況與GPS位置等，想想這對及時救援的幫助。

他續指，智慧城市場景下，一個人的一舉一動都會產生數據，可以對應上述平台化的業務，這讓企業數據庫管理工作變得更為複雜，來自各方的查詢數目持續激增，而且回應速度亦要提速，以讓第三方可即時根據消費者數據提供各種服務。但過去欠缺整體數碼策略管理，該企歐洲各地數據庫各自為政，亦有情況是一早已建立查詢連結，但因人員流失等問題，營運與維護狀況懸空，累公司失去潛在收入。他指出，該企現與Oracle旗下的MySQL數據庫管理系統持續合作，同時加強善用Oracle公共雲的資源，冀加強查詢的效率。

MySQL業務單位首席技術應用工程師Stuart Davey介紹，MySQL企業版加強客戶支援功能，可以7/24協助企業用戶對應運作問題。（周俊霖攝）

MySQL業務單位首席技術應用工程師Stuart Davey受訪時表示，對企業來說數據庫的安全暢順運作可謂命脈。

一旦出問題，整個企業有可能陷入重大風險。

他以旅遊預訂平台為例，數以萬計的人在平台上同時查詢機票酒店，當有顧客完成預定，數據庫亦有所更新，這個動作亦要重複多次，以反映最新需求與價格，對IT系統的需求甚大。因為企業數據庫查詢已是24小時不停運作，就算要進行維護更新，同時往往需要確保運作正常，因此簡易的維護、配置至關重要。

據Davey介紹，MySQL數據庫的功能持續加強，近年陸續加入對應更多檔案格式的查詢，同時亦針對機器學習的需要增強效能，可以自動化進行模型訓練，毋須先從數據庫下載數據。新近MySQL Heatwave更發布對AWS的支援，AWS用戶可以MySQL完成即時分析、機器學習完成工作項目。

記者：周俊霖

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