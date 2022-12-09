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【新股IPO】陽光保險首日掛牌無升跌 收市報5.62元

股樓投資 22:49 2022/12/09

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陽光保險（06963）周五（9日）掛牌，以招股價5.83元平開，上升乏力，最多曾跌5.5%，低見5.51元，收市報5.62元，與招股價持平；全日成交日無升跌，成交額3.34億元。陽光保險以每股5.83元下限定價，集資淨額64.2億元，一手中籤率100%，人人有份，不過，香港公開發售部分認購不足。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

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陽光保險集團主要作人身保險及財險業務，上半年收入分別為420.58億元及208.78億元；截至期末，集團總投資資產規模為4162.67億元人民幣共有2,855家分支機構，營銷人力共6.2萬人，3150萬個人客戶及80萬團體客戶。是次集資所得，在扣除發行費用後，全部用於補充資本金，以支持業務發展。

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記者：張以正

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陽光保險（06963） IPO 港股

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