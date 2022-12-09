▲ 【手機設備股】丘鈦科技11月攝像頭模組銷量按年跌23.5% 指紋識別模組增4.5%

丘鈦科技 （01478） 公布11月主營產品銷售數量，期內攝像頭模組銷售約3590.5萬件，按年跌23.5%，按月則升9.9%，丘鈦科技提到，攝像頭模組銷量按年減少主要是由於受宏觀形勢影響，智能手機銷售情況仍不理想。

丘鈦科技11月手機攝像頭模組3484.2萬件，按年跌25.3%，按月增9.6%，其中3,200萬像素以下攝像頭模組銷量2310.6萬件，按年跌24.6%，按月增1.1%；而3,200萬像素及以上攝像頭模組銷量約1173.6萬件，按年跌26.6%，按月增31.3%。

此外，上月指紋識別模組銷量約1153.5萬件，按年增4.5%，按月跌2%，當中電容式指紋識別模組約583.1萬件，按年增40%，按月跌23.6%；屏下指紋識別模組570.4萬件，按年跌17.1%，按月增38.1%。集團解釋，公司在指紋識別模組業務的市場份額有所提升。

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編輯：李哲毅