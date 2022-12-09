【港股前瞻】建銀國際料明年恒指介乎16200至22200點區間上落 第二季或再見低位

港股近日似有回暖跡象，恒指周五（9日）升450點，收市報19900點，下周有望重上20000點大關。對於港股前景，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利指，港股明年繼續修復，料恒指波幅介乎16200點至22200點，主要是基於內地和香港經濟將溫和復甦、成熟市場衰退、聯儲局加息周期結束及人民幣滙率反彈；此外，國企指數波動區間或介乎5700點至7800點，科技指數介乎3200點至5300點。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

他表示，近期恒指升近20000點關，短期內會有所波動，料有機會上升，目前估值仍有修復空間，並持續至明年3月。至於恒指能否升穿22200點，他認為要視乎明年中後期的基本面恢復程度、或有機會上調，但暫時難以預測。但提醒投資者，最快明年第二季大市或會再度見低位，恒指有機會跌至16000點，一切將取決於美國加息步伐、美國經濟衰退等因素。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8



至於談及影響股市的催化劑，趙文利指主要來自於聯儲局加息步伐、疫情發展、穩經濟政策等因素；而明年10大焦點股包括，京東集團(09618)、美團(03690) 、康方生物(09926) 、華晨中國(01114)、安踏體育(02020) 、華潤啤酒(00291) 、綠城中國(03900) 、中國平安(02318) 、信義光能(00968) 以及敏華控股(01999) 。

同場加映：【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正