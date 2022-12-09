【券商點睇】開源證券：具明顯融資優勢 首予中國金茂「買入」

開源證券表示，中國金茂（00817）銷售排名持續提升，土地儲備充足優質。在住宅與商業雙輪驅動、品質優異及穩健運營下，盈利能力持續改善。此外，公司上半年業績平穩釋放，平均融資成本降至3.76%，具備較為明顯融資優勢，首予其「買入」評級。中國金茂周五（9日）收市報 2.01元，升幅8.1%。

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該行指出，中國金茂的銷售規模自2014年以來持續提升，2021年公司實現銷售金額2356億元；公司自2020年以來在一二線城市拿地金額保持在80%以上，2022年1至10月暫緩三四線城市拿地，將投資鎖定在經濟基本面和市場銷售更好的高能級城市。自2021年第四季以來公司拿地毛利率有所回升。截至2022上半年公司土儲建面5764萬平米（不含一級開發），投資佈局往高能級城市傾斜。

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該行又指，目前公司持有6個核心城市的優質物業，總可租面積42.6萬平米，其中3個屬一線城市，總可租面積28.9萬平米；上半年公司實現商務租賃及零售商業運營收入7.2億元，同比增長5%；酒店經營收入5.1億元。該行指公司短期運營雖然有所承壓，但不改其中長期持續向好趨勢。

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撰文：鄭昊彤