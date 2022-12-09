【舜宇 2382】 舜宇11月手機鏡頭出貨量按年跌逾26% 因市場需求較淡

舜宇光學（02382）公布，由於整體智能手機市場需求較淡，11月手機鏡頭出貨量9,103.4萬件，按月跌9.3%，按年更大跌26.4%；手機攝像模組出貨量約3,468萬件，按年跌23.4%，按月亦下跌21%，主要是因為上月因個別客戶的備貨需求而出貨量基數較高。

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期內，車載鏡頭出貨量按年升47.4%至約740萬件，按月則跌5.3%，主要由於去年同期受汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨影響，出貨基數較低。

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股價走勢上，繼周四（8日）重上100元水平後，周五（9日）再升6.6%，見3個月高位，收報107.1元，成交額10.1億元。

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記者：郭秀慧