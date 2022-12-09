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【iM定存攻略】12個月定存升至5.4厘

理財智慧 22:10 2022/12/09

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港元拆息本周一度升至5厘以上，加上年結因素，各大小銀行紛紛加新資金定期息率。最近有大行滙豐把3個月定存加至4.6厘，6個月及12個月亦報4.3厘（起存額1萬元）。而大行中仍以恒生定期最為吸引，有特選客戶半年5厘及3個月4.8厘的港元定期優惠（起存額1萬元），需透過恒生個人e-Banking或恒生Mobile App，以指定金額的「合資格新資金結餘」設立定期存款。

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而1年期方面，本周南洋商業銀行推出快閃定期存款優惠，12個月有5.4厘、6個月有5.30厘、3個月有5.20厘。但需注意，該優惠門檻較高，起存額需500萬以上及特選客戶開立。其他銀行方面，富邦及大新銀行皆報12個月5.1厘，起存額皆為100萬元，建行亞洲（貴賓理財客戶）則有5.0厘、而創興（起存額5,000元）及華僑永亨（起存額20萬元）同為5.0厘、中信有4.8厘。

3個月新資金短存方面，除了恒生銀行的4.8厘外、建行亞洲報4.4厘（起存額100萬元、貴賓理財客戶）、創興加至4.75厘（起存額5,000元）、富邦及交銀、皆報4.6厘（起存額100萬）。

其他部分銀行定期：

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本文節錄至790期（2022年12月10日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

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編輯：黃銳

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銀行 建行亞洲 南洋商業銀行 華僑永亨銀行 富邦銀行 拆息 定期存款 港元 滙豐控股（00005）

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