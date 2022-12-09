  • 20°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 20:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣打信用卡】金管局：無證據顯示涉個人資料外洩　已向業界提供指引防範同類攻擊

股市 20:27 2022/12/09

分享：

分享：

【渣打信用卡遭盜用】金管局：已向業界提供進一步指引　會跟進每宗投訴個案

渣打集團 （02888） 旗下渣打信用卡爆出遭集體盜用，市料事件涉及不法分子以程式作銀行識別號碼襲擊（BIN attack），隨機測試用戶BIN再以小額交易來刷卡。金管局發言人稱，銀行已向客戶解釋，今次事件為不法分子針對信用咭客戶的隨機測試攻擊，沒有證據顯示涉及個人資料外洩。

金管局發言人表示，會跟進每宗投訴個案，責成相關銀行妥善處理並向投訴人作出交代。金管局又指，已因應今次事件，向業界提供應對這類攻擊的進一步指引，要求銀行制定有效措施偵測和阻截這類攻擊，和當遇上攻擊時透過合適渠道加強與客戶溝通。

根據《銀行營運守則》，若持卡人信用卡賬戶被其他人用作未經授權交易，而持卡人並無作出任何欺詐或嚴重疏忽行為，他們不需為這些未經授權交易承擔責任。銀行亦已向客戶表示，將於短期內作出退款。

金管局稱，會繼續與銀行業密切監察市場發展，持續檢視信用咭交易的安全性。

相關文章：

【渣打信用卡遭盜用】小知識：私隱公署教「四招」保障個人資料私隱

【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard爆集體盜用、警：接159宗報案　渣打：僅1%信用卡賬戶受影響、下周一安排退款（第八版）

編輯：袁諾曦

香港金融管理局 信用卡 港股 渣打集團（02888）

上一篇文章

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行：外判審計顧問涉未經授權獲取客戶資料　事件交警方調查（第二版）

下一篇文章

【金融數據】金發局提6建議　助香港發展成跨境金融數據樞紐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港防疫】確診者及密切接觸者隔離日數減至5日　社交距離、口罩令維持（第三版）
【香港防疫】確診者及密切接觸者隔離日數減至5日　社交距離、口罩令維持（第三版）
【港股北水+夜期】北水錄7.2億元淨流入　大手吸騰訊美團　恒指夜期跌59點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水錄7.2億元淨流入　大手吸騰訊美團　恒指夜期跌59點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升85點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升85點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【馬雲行蹤】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　最愛叫外賣食拖羅及海膽壽司
【馬雲行蹤】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　最愛叫外賣食拖羅及海膽壽司
【恒指夜期+ADR】夜期收市升97點　阿里美股越91港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升97點　阿里美股越91港元關（不斷更新）
【Morning精點】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　26歲女扮公安、陪七旬翁提取400萬元遭識破被捕
【Morning精點】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　26歲女扮公安、陪七旬翁提取400萬元遭識破被捕
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款