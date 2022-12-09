【渣打信用卡】金管局：無證據顯示涉個人資料外洩　已向業界提供指引防範同類攻擊

▲ 【渣打信用卡遭盜用】金管局：已向業界提供進一步指引 會跟進每宗投訴個案

渣打集團 （02888） 旗下渣打信用卡爆出遭集體盜用，市料事件涉及不法分子以程式作銀行識別號碼襲擊（BIN attack），隨機測試用戶BIN再以小額交易來刷卡。金管局發言人稱，銀行已向客戶解釋，今次事件為不法分子針對信用咭客戶的隨機測試攻擊，沒有證據顯示涉及個人資料外洩。

金管局發言人表示，會跟進每宗投訴個案，責成相關銀行妥善處理並向投訴人作出交代。金管局又指，已因應今次事件，向業界提供應對這類攻擊的進一步指引，要求銀行制定有效措施偵測和阻截這類攻擊，和當遇上攻擊時透過合適渠道加強與客戶溝通。

根據《銀行營運守則》，若持卡人信用卡賬戶被其他人用作未經授權交易，而持卡人並無作出任何欺詐或嚴重疏忽行為，他們不需為這些未經授權交易承擔責任。銀行亦已向客戶表示，將於短期內作出退款。

金管局稱，會繼續與銀行業密切監察市場發展，持續檢視信用咭交易的安全性。

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編輯：袁諾曦