【大行報告】「新10條」下內地國內遊意願將增 大和上調華住集團目標價至38元

內地近日公佈「新10條」進一步放寬防疫措施，大和認為內地居民國內游的意願會明顯增加，又指華住集團（01179）管理層於11月底預計，今年第四季平均可出租客房收入為2019年水平70%至75%，認為集團表現有機會超出預期。該行對其重申 「買入」評級，將目標價由32元上調至38元。華住集團周五（9日）收市報 34.95元，升幅3.9%。

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該行上調集團2022至2024年非公認會計準則除息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）預測2%至8%，以反映放寬防疫措施。另外該行亦認為「新10條」可令集團明年平均可出租客房收入能夠達到、甚至超過疫前水平的機會增加。

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大和指此前受到疫情影響，集團今年10月平均可出租客房收入（RevPAR）跌至2019年水平74%，而11月估計可回升至75%以上。基於最新公佈「新10條」，該行預測12月復蘇會進一步加快。

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撰文：鄭昊彤