  • 20°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 20:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】「新10條」下內地國內遊意願將增 大和上調華住集團目標價至38元

股樓投資 20:02 2022/12/09

分享：

分享：

內地近日公佈「新10條」進一步放寬防疫措施，大和認為內地居民國內游的意願會明顯增加，又指華住集團（01179）管理層於11月底預計，今年第四季平均可出租客房收入為2019年水平70%至75%，認為集團表現有機會超出預期。該行對其重申「買入」評級，將目標價由32元上調至38元。華住集團周五（9日）收市報34.95元，升幅3.9%。

 

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

 

該行上調集團2022至2024年非公認會計準則除息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）預測2%至8%，以反映放寬防疫措施。另外該行亦認為「新10條」可令集團明年平均可出租客房收入能夠達到、甚至超過疫前水平的機會增加。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

大和指此前受到疫情影響，集團今年10月平均可出租客房收入（RevPAR）跌至2019年水平74%，而11月估計可回升至75%以上。基於最新公佈「新10條」，該行預測12月復蘇會進一步加快。

 

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
目標價 華住集團—S（01179） 港股 EBITDA 買入 大行報告

下一篇文章

【理想季績】 理想汽車第三季虧損擴大至16.5億人幣 汽車總交付量按年增5.6% 沈亞楠辭任總裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
傲雲峰連錄成交　換樓客850萬購海景兩房　親友其後750萬買毗鄰單位
傲雲峰連錄成交　換樓客850萬購海景兩房　親友其後750萬買毗鄰單位
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款