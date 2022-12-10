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有盈退休：股市一夾即升空

名人薈萃 00:15 2022/12/10

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股市，非常之情緒化，一遇任何風吹草動，就算消息未確認，市場都會先炒上。簡單來說，2周前，仍是陰雲密佈，國內民情躁動不安，各城鄉皆有市民撑不住長期嚴格防疫，衝突一觸即發。外界預期中央可能會高壓管制民眾，誰知會迅速推出寬鬆政策。一時間，股票市場由上落市變成升市。


當股市上升時，本來大手沽空者，急急補倉，變成雙倍爆升。於是，周一（5日）就狂升800多點。若由低位計起，恒指累計彈升近5,000點！

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧


股市易令人上癮


股市為何會令不少投資者上癮，縱有虧損都不「斬手指」？因真的是「Never Say Never」，不停出現意想不到的驚喜（當然，相反情況也常見）。
近日，人人期待中國開關，故小弟被眾多老友要求「點路」，買哪隻股票？真奇，問者全部皆1個月前聲稱「蝕到嘔突」，為何突然間會有閒錢掃貨呢？既然問到，筆者就用基本常識回答。

倘若開關，有幾類股當然受惠。例如賭業股。澳門有幾隻股票，千萬不要亂買，因背負非常重債，風險頗大，如果在高位買入，難見「家鄉」！筆者不想開名，大家自己研究啦！

細數開關受惠股

較穩陣的應買銀河娛樂（00027），良好管理，背後母公司嘉華國際（ 00173 ）實力雄厚，「正路」大集團，無甚麼「古靈精怪」！


另外，若香港有內地同胞再湧入的話，化粧品龍頭股莎莎（ 00178 ）將重見天日。此股10年前高見9元，2018年未發生社會運動前也見6元，蘊藏的爆炸力不少。尤其如今港九市區舖位租金便宜，租得逢時，可大大降低成本，有錢不妨吸納。」


「有沒有『大路』一點的？」「有！正是我長揸的九倉置業（01997），只要香港市道稍有轉勢，這個商場龍頭集團，業績必升得快過其對手！大家有機會周末去逛逛海港城，便知一旦開關，裏面所有名牌店，勢將再排長龍，豬籠入水矣。」今期先說到這裏，祝大家好運。

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

 

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍

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