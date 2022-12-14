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【跟錢家學理財@iM網欄】投資冷知識 牛牛打嗝要繳稅

名人薈萃 10:00 2022/12/14

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牲畜在打嗝和排尿時會釋出甲烷等溫室氣體，造成溫室效應。最近看到一則新聞，指新西蘭政府為了減少溫室氣體排放，建議就農場動物例如牛隻打嗝和放屁，向有關農場徵稅，是為全球首次有國家建議就牲畜排放溫室氣體徵稅。從新西蘭擬徵收打嗝稅一事中，我們可以看到全球暖化問題嚴峻，促使不同國家和地區積極採取行動，減少碳排放，盡快實現碳中和。

同場加映：【青姐話】超級議息周  財息難兼收

行行要減碳

說到碳排放，大家可能會覺得是能源、交通運輸和建築等個別行業的事。事實上，各行各業都會留下碳足印，分別是多與少的問題而已。根據網站ClimateWatch的資料，農業是繼能源行業之後的第二大溫室氣體來源，佔全球溫室氣體排放超過一成。

畜牧業是新西蘭重要的經濟活動，當地近半溫室氣體排放來自農業活動。新西蘭如要在2050年之前實現碳中和，減少畜牧活動所產生的溫室氣體自然是關鍵所在。

招招碳中和

為了保護環境和實現碳中和，有不少國家和地區會對一些造成污染和破壞環境的活動徵稅，例如新西蘭政府建議的打嗝稅。有些國家和地區會向企業徵收碳稅，增加企業的碳排放成本，又或者是發展碳市場，包括實施碳排放交易體系。

科技和投資也是實現碳中的關鍵。減少對化石燃料的倚賴，轉向風力和太陽能等可再生能源是全球大勢所趨。不同行業也嘗試應用新科技，減少碳排放。舉例，新西蘭科學家正研究在飼料中加入一種益生菌，令牲畜減少打嗝，從而減少排放甲烷。

打嗝稅這件事，看似與投資風馬牛不相及，但實情是日常活中有很多事件都與投資有關，投資者需要仔細研究。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

 

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作者_投委會錢生簡介：
投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。
投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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氣候暖化 經濟 農場 碳中和 可持續發展

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