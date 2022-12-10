【玄人‧峰語@iM網欄】從新認識自己 落筆撰寫自己的傳記

學習子平八字的基本入門，除了認識陰陽五行，天干地支外，最基本的條件是要明白日元「身強弱」的道理。嚴格而言，坊間一般算八字的師傅都離不開以「身強弱」的學理去幫人算命的，但這是一個入門的門檻，卻非八字世界的全部，因此很多人習了八字多年，入了門也難以提升，更遑論幫人算命了。

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盡管「身強弱」不是八字的全部，但卻是一個重要的學理，而且很多時候可以套用在一個人如何去管理自己的命運藍圖。「身強弱」主要離不開「過旺」時要抑、洩，過弱時要幫扶。這好比一個汽球滿滿漲氣的時候，要禁止它繼續膨漲（即是抑）或放氣（即是洩）以免爆破；反之汽球不夠氣時，要充氣讓汽球回到一個平衡水平，令它可以處於一個圓渾的狀態。大家聽下去好像是一個阿媽是女人的道理，但很多人沒有好好加以利用此學理去管理好自己的人生。

每一個人都想不勞而獲，想擁有更多，這是人之常情的。問題是，擁有更多是否合適自己的出路，卻是因人而已。情況好比珍饈百味，如果是日日吃，身體機能會承受不了要出現三高毛病，在去到要吃藥治病之前，必須透過運動去宣洩體內的多餘脂肪及膽固醇。然而很多人在心態及意識形態上，都不明及不接受這個道理，因為身體出事時我們有指標去參考、去跟進治療，但形而上卻沒有此限制，因而出現了做人追求沒有最好，只有更好的想法。

事實上，從本質上出發，很多人都會認為旺比弱好，如果從俗世的眼光去看，答案是肯定的。然而從命理學角度，兩者本質是沒有太大分別，重點是透過甚麼方法去走回到平衡點。我不時說的「一物一太極」，其實就是指每個人都有一個太極平衡點，當人回到此點後，一切會自然順心順意。我認識不少人，在他人眼中是好運的人，但他們總覺不夠，原因就是他們長時間慣了順境，不知不覺已形成了連他自己也不覺的「貪、嗔、痴」無限放大的境地，最終過着物質擁有很多，而心靈卻虧欠很多的人，這種失衡，最終會帶來心理上很多的無病。

當然，人不能沒夢想，也不能沒志氣，很多成功人士都是「THINK BIG」才有今天的成就，不過，如果從命理學上，每個人都有其人生「容量」，不是人人想THINK就會BIG，所以最終要學會都是知命而行。當然，此反對意見者，知命而行即是自我規限了自己，往往桎梏了自己的發展，但我所講的知命而行，是在自己可以的着力點發揮至極限，而不是在力有不逮的範圍下胡亂THINK BIG。很多人都看成功人物的傳記，從而想學習成功之路，如果這法門真的可行，那麼出書的人應比看書的人多了。因此，每人其實早有自己的傳記，只看你自己懂不懂落筆為自己寫，還是一生只做別人的讀者而已。至於身強弱還有甚麼再進一步的應用，下期再續。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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