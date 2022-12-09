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【理想季績】 理想汽車第三季虧損擴大至16.5億人幣 汽車總交付量按年增5.6% 沈亞楠辭任總裁

股樓投資 19:35 2022/12/09

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理想汽車（02015）收市後公布季績，今年第三季收入增長20%，但虧損持續擴大。股價走勢上，今日（9日）表現反覆，低見89.6元，跌3.8%後，至尾市反彈回升，收報94元，升1%，成交額12.4億元。

同場加映﹕【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

截止9月底止第三季，理想淨虧損16.5億元（人民幣，下同），去年同期淨虧損2,150萬元；按非美國公認會計準則計，轉盈為虧，淨虧損12.4億元，去年同期淨利潤3.4億元。期內，收入總額93.4億元，按年升20.2%，其中車輛銷售收入90.5億元，按年升22.5%；車輛毛利率12%，按年跌9.1個百分點，主要是與理想ONE有關的存貨撥備及購買承諾損失，如除去有關影響，車輛毛利率為20.8%。

【恒指目標】 光大證券﹕明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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第三季汽車總交付量為26,524輛，按年增長5.6%、按季則跌7.5%。集團指，車輛銷售收入增加主要由於8月底理想L9開始交付提升了第三季度車輛的平均售價。

同場加映﹕【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

與此同時，集團公布，總裁沈亞楠為投入更多時間處理個人事務，將辭任執董、總裁至其他職務，明年1月1日起生效，並由集團總工程師馬東輝接任。

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記者：郭秀慧

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理想汽車—W（02015） 港股 汽車

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