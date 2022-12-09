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【山地悠遊人生@iM網欄】遊倫敦最便宜最方便的方法（下）

名人薈萃 21:11 2022/12/09

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前文提要：【山地悠遊人生@iM網欄】寰宇自由行 最便宜最方便遊倫敦（上）

不少大城都有City Sightseeing 觀光巴士，倫敦也有，但是價格有點貴，以倫敦 Big Bus Tours 為例，成人日票就要 30 鎊，真的沒有必要花這筆錢！個人認為公共交通工具選擇比較多。

今年倫敦市中心的聖誕燈飾十分吸睛，白天走累了，晚上搭巴士觀看燈飾及人潮，其實也不用等晚上，因為下午4點已經天黑，冬天走在街上特別寒冷，用倫敦交通卡，牡蠣卡Oyster Card 坐巴士，每天上限才£4.95可以隨意任搭全倫敦所有巴士路線。又方便又經濟實惠。

以下介紹一些經典巴士路線：

敏市主教座堂 Westminster Abbey

24

可以從 Victoria站乘坐24 號巴士，一路經過西敏市主教座堂 Westminster Abbey 和西敏寺大教堂 Westminster Cathedral，再行經白廳 Whitehall和唐寧街 10 號英國首相府，然後到達倫敦最著名的地區之一，繁華的 Trafalgar Square，可以看到著名的納爾遜紀念柱和獅子雕像。終點在 Hampstead Heath ，裡面有蔥蔥綠色公園，爬到 Parliament Hill Viewpoint ，可以從高處觀看倫敦的壯觀景色。

Trafalgar Square有個小型聖誕市場，售賣美味的德國烤腸。

9

9 號巴士是倫敦最古老的公車線路，沿途經過倫敦市許多富人區。從 Aldwych 站出發，至Somerset House 文化中心，沿著 Strand 延續到Trafalgar Square。再朝著皮卡迪利 Piccadilly 方向行駛，途徑知名的Green Park 和世界著名的Ritz Hotel。這條路線繼續穿過騎士橋 Knightbridge，倫敦最知名的豪華百貨Harrods 就在此。

11

11 號從King's Road 開始，到倫敦必看的大笨鐘 Big Ben 和國會大廈 Houses of Parliament。經皇家法院 Royal Courts of Justice，然後轉入艦隊街 Fleet Street 開向倫敦最重要的金融區 Square Mile。經過皇家阿爾伯特音樂廳 Royal Albert Hall、肯辛頓花園 Kensington Gardens，然後來到了倫敦最受歡迎的購物街Kensington High Street。終點站在利物浦街站 Liverpool Street station，下車後走一段路，就抵達 Spitalfields 市場，擁有著名的紅磚巷及充滿時尚氛圍的 Shoreditch，有許多知名的獨立咖啡店、塗鴉和街頭小吃攤。

另外推介94號及148號兩條觀光巴士路線，看燈飾或景點都合適。

Leadenhall Market

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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