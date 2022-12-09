  • 20°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 20:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】2022年度Google、Yahoo熱搜回顧　墨爾本直擊Cisco Live2022

科技 19:51 2022/12/09

分享：

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

回顧過去一年的熱門話題，有哪些關鍵字會是香港人最關心及最多搜尋到？誰是2022年度熱搜話題人物？Google本周公佈了「Google香港2022年度搜尋榜」並指根據該Google搜尋趨勢，反映港人繼續關心本地及國際時事，其中三個上榜的搜尋關鍵字包括「疫苗預約」、「李家超」、「烏克蘭」。

雅虎香港揭曉的2022年「Yahoo全年搜尋人氣榜」則顯示，由於全城關注追蹤「MIRROR演唱會意外」成因以及傷者情況，因此2022年度「香港十大新聞事件」榜首為MIRROR演唱會意外。

針對後疫情時代混合辦公工作模式（Hybrid Work）的興起，國際科技巨企思科（Cisco）近年積極在混合辦公市場這個新藍海掘金，不斷強調將以旗下技術強化混合辦公體驗。

在本周二（6日）起一連4日於墨爾本舉行的年度峰會Cisco Live實體活動，也同樣聚焦在探討混合辦公議題。

早前亞馬遜曾多次抗議，並發起訴訟控告五角大廈在早年的雲端計畫評估過程不公正，於是拜登政府上任後，在去年7月就以當時的「JEDI雲端系統建設計畫」不符合美軍未來需求為由廢除，改推是次的JWCC計畫。價值高達90億美元（約701億港元）的美軍雲端大單中標名單，本周終於出爐。

從各大社交平台和新聞應用程式看新聞，成為近年常態。新西蘭政府正計畫立法，要求Facebook和Instagram母公司Meta，以及Google等大型科企，為展示的新聞內容，向相關的當地媒體付費。

責任編輯：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【CCTV畫面外洩】與採用華為芯片有關？　逾700個台灣私人CCTV畫面外洩
2022/12/08
【CCTV畫面外洩】與採用華為芯片有關？　逾700個台灣私人CCTV畫面外洩
【八達通回贈】實體八達通轉入iPhone或Apple Watch　免費領取兩張卡面、高達200元回贈
今日
【八達通回贈】實體八達通轉入iPhone或Apple Watch　免費領取兩張卡面、高達200元回贈
【梨泰院人踩人】朝鮮黑客借「梨泰院人踩人事件」文檔作誘餌　向南韓用戶播毒
2022/12/08
【梨泰院人踩人】朝鮮黑客借「梨泰院人踩人事件」文檔作誘餌　向南韓用戶播毒
【太空旅行】SpaceX明年首次繞月　日本億萬富豪公布成員名單　BIGBANG成員獲邀
今日
【太空旅行】SpaceX明年首次繞月　日本億萬富豪公布成員名單　BIGBANG成員獲邀

你可能感興趣

【CCTV畫面外洩】與採用華為芯片有關？　逾700個台灣私人CCTV畫面外洩
17:47 2022/12/08
【CCTV畫面外洩】與採用華為芯片有關？　逾700個台灣私人CCTV畫面外洩
【八達通回贈】實體八達通轉入iPhone或Apple Watch　免費領取兩張卡面、高達200元回贈
今日 11:37
【八達通回贈】實體八達通轉入iPhone或Apple Watch　免費領取兩張卡面、高達200元回贈
【梨泰院人踩人】朝鮮黑客借「梨泰院人踩人事件」文檔作誘餌　向南韓用戶播毒
14:03 2022/12/08
【梨泰院人踩人】朝鮮黑客借「梨泰院人踩人事件」文檔作誘餌　向南韓用戶播毒
網絡熱話 演唱會 社交平台 烏克蘭 新西蘭 Google 墨爾本 設計 Yahoo 香港

下一篇文章

【手錶內藏耳機】華為WATCH Buds亮相　錶盤藏無線藍牙耳機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Chrome更新】Google Chrome推兩項新功能　助節省內存及電池電量
【Chrome更新】Google Chrome推兩項新功能　助節省內存及電池電量
【美軍雲端大單】亞馬遜、Google、微軟、甲骨文中標　助美國防部建立「聯合作戰雲能力」系統
【美軍雲端大單】亞馬遜、Google、微軟、甲骨文中標　助美國防部建立「聯合作戰雲能力」系統
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【CCTV畫面外洩】與採用華為芯片有關？　逾700個台灣私人CCTV畫面外洩
【CCTV畫面外洩】與採用華為芯片有關？　逾700個台灣私人CCTV畫面外洩
【迎戰高通】聯發科天璣8200亮相　最快年底新機款搭載
【迎戰高通】聯發科天璣8200亮相　最快年底新機款搭載
【AirDrop限時】AirDrop新限制料下周殺到　所有人限時10分鐘
【AirDrop限時】AirDrop新限制料下周殺到　所有人限時10分鐘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款