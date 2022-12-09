【科技一周回顧】2022年度Google、Yahoo熱搜回顧　墨爾本直擊Cisco Live2022

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

回顧過去一年的熱門話題，有哪些關鍵字會是香港人最關心及最多搜尋到？誰是2022年度熱搜話題人物？Google本周公佈了「Google香港2022年度搜尋榜」並指根據該Google搜尋趨勢，反映港人繼續關心本地及國際時事，其中三個上榜的搜尋關鍵字包括「疫苗預約」、「李家超」、「烏克蘭」。

雅虎香港揭曉的2022年「Yahoo全年搜尋人氣榜」則顯示，由於全城關注追蹤「MIRROR演唱會意外」成因以及傷者情況，因此2022年度「香港十大新聞事件」榜首為MIRROR演唱會意外。

針對後疫情時代混合辦公工作模式（Hybrid Work）的興起，國際科技巨企思科（Cisco）近年積極在混合辦公市場這個新藍海掘金，不斷強調將以旗下技術強化混合辦公體驗。

在本周二（6日）起一連4日於墨爾本舉行的年度峰會Cisco Live實體活動，也同樣聚焦在探討混合辦公議題。

早前亞馬遜曾多次抗議，並發起訴訟控告五角大廈在早年的雲端計畫評估過程不公正，於是拜登政府上任後，在去年7月就以當時的「JEDI雲端系統建設計畫」不符合美軍未來需求為由廢除，改推是次的JWCC計畫。價值高達90億美元（約701億港元）的美軍雲端大單中標名單，本周終於出爐。

從各大社交平台和新聞應用程式看新聞，成為近年常態。新西蘭政府正計畫立法，要求Facebook和Instagram母公司Meta，以及Google等大型科企，為展示的新聞內容，向相關的當地媒體付費。

責任編輯：張寶燕