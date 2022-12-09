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【經濟衰退】IMF、世界銀行等組織會晤 表示擔憂全球惡化前景

環球政經 18:48 2022/12/09

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國際貨幣基金（IMF）、世界銀行及其他機構在會晤後，均表示對環球日漸惡化的經濟前景感到擔憂。

IMF預測明年全球經濟增長僅為 2.7%，低於今年的 3.2%水平。IMF總裁Kristalina Georgieva表示，數據顯示，全球經濟或會進一步下跌。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

世界銀行總裁David Malpass亦對全球經濟前景，保持悲觀看法，表示「非常擔心世界將陷入衰退」，若想擺脫停滯性通脹，還需要完成更多工作。

WTO總幹事 Ngozi Okonjo-Iweala指示，全球貿易正面臨真正的挑戰，因貿易增長動能正在減弱，並估計，全球商品貿易明年的增長為1%，低於今年估算的3.5% 水平。

同場加映：【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股

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記者：何珊如

 

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