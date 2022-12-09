  • 20°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】11月份強積金全面反彈 人均正回報達19412元 成員「避險」慘變「避利」？

理財智慧 18:42 2022/12/09

分享：

分享：

近月港股表現強勢，據強積金顧問GUM表示，11月所有強積金基金指數均呈正回報，中港股票基金表現尤佳，中國防疫政策轉向、房市政策利好、以及預期美聯儲將放慢加息步伐刺激11月股市反彈。

【優惠最後召集】 昂坪360全景纜車Crystal+ 本周六正式投入服務 早鳥優惠最後兩天!，詳見【下一頁

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

截至11月30日，GUM強積金綜合指數升逾18點 (+9.4%)，報213點。11月份三大主要指數皆上揚，股票基金指數大幅攀升約35點 (+14.4%)，報280點；混合資產基金指數升約15點 (+7.7%)，報213點；固定收益基金指數升1點 (+1.3%)，報121點。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

11月份強積金全面反彈，今年11月人均強積金級得正回報19412元 ，由2022年初至11月，強積金每人平均虧損收窄至43,010港元。 

GUM 執行董事王玉麟分析指，11月份市場全線回彈，股票基金單月回報達到14.4%，相反固定收益基金僅録得1.3%，兩者相差達雙位數。他表示：「於10月單月就有逾23億港元的資金淨流入至固定收益基金，如果成員選擇短線避險，就或錯過了今次雙位數的回彈。我們建議強積金成員應該避免過度捕捉市場時機進行避險或逐利，而應該考慮較長線的投資規劃。」

【熱門話題】Google香港2022年度搜尋榜出爐 今年香港人最關心咩野？，詳見【下一頁

各大強積金基金類型分析，股票基金表現方面：

香港及大中華區市場方面，受新冠疫情封鎖措施轉向、房地產政策利好，加上估值尚低，中港股市大升。

美國市場方面，美聯儲主席鮑威爾暗示加息步伐將放緩，11月美股收高。

歐洲市場方面，11月通脹數據低於預期，且歐元兌美元上揚，令歐洲股票基金在11月上揚。

亞洲市場方面， 整體亞洲股票基金受惠於中國、美國的正向消息而升高。

日本市場方面，日本央行總裁黑田東彥表示將繼續維持寬鬆貨幣政策，不過日圓因美聯儲加息放緩預期而有所回升，11月日本股票基金上漲。

【綠置居2022】抽唔到 ? 睇定下年仲有咩靚盤 希望在明年啊，詳見【下一頁

混合資產基金表現分析 ：
11月份混合資產基金皆上揚。股票市場表現今年以來最佳，11月美債孳息率有回落趨勢。預期今年內環球市場的資產整體表現將受制於歐美貨幣政策、中國防疫政策及美債息發展。


固定收益基金表現分析：
固定收益基金於11月回升。美債孳息率從11月開始回落，2年期與10年期國債孳息率倒掛持續，因市場預期歐美貨幣政策收緊速度將放緩，環球債券價格在11月上漲。

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
港股 基金 債券 強積金 鮑威爾

上一篇文章

【著數優惠】ELEMENTS圓方聖誕食、買、玩優惠 消費滿指定金額享最高41,800元獎賞

下一篇文章

【中國PPI】 中國生產物價者指數按年下降1.3% 高於預期惟連續2月放緩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
傲雲峰連錄成交　換樓客850萬購海景兩房　親友其後750萬買毗鄰單位
傲雲峰連錄成交　換樓客850萬購海景兩房　親友其後750萬買毗鄰單位
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款