【MPF】11月份強積金全面反彈 人均正回報達19412元 成員「避險」慘變「避利」？

近月港股表現強勢，據強積金顧問GUM表示，11月所有強積金基金指數均呈正回報，中港股票基金表現尤佳，中國防疫政策轉向、房市政策利好、以及預期美聯儲將放慢加息步伐刺激11月股市反彈。

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截至11月30日，GUM強積金綜合指數升逾18點 (+9.4%)，報213點。11月份三大主要指數皆上揚，股票基金指數大幅攀升約35點 (+14.4%)，報280點；混合資產基金指數升約15點 (+7.7%)，報213點；固定收益基金指數升1點 (+1.3%)，報121點。

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11月份強積金全面反彈，今年11月人均強積金級得正回報19412元 ，由2022年初至11月，強積金每人平均虧損收窄至43,010港元。

GUM 執行董事王玉麟分析指，11月份市場全線回彈，股票基金單月回報達到14.4%，相反固定收益基金僅録得1.3%，兩者相差達雙位數。他表示：「於10月單月就有逾23億港元的資金淨流入至固定收益基金，如果成員選擇短線避險，就或錯過了今次雙位數的回彈。我們建議強積金成員應該避免過度捕捉市場時機進行避險或逐利，而應該考慮較長線的投資規劃。」

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各大強積金基金類型分析，股票基金表現方面：

香港及大中華區市場方面，受新冠疫情封鎖措施轉向、房地產政策利好，加上估值尚低，中港股市大升。

美國市場方面，美聯儲主席鮑威爾暗示加息步伐將放緩，11月美股收高。

歐洲市場方面，11月通脹數據低於預期，且歐元兌美元上揚，令歐洲股票基金在11月上揚。

亞洲市場方面， 整體亞洲股票基金受惠於中國、美國的正向消息而升高。

日本市場方面，日本央行總裁黑田東彥表示將繼續維持寬鬆貨幣政策，不過日圓因美聯儲加息放緩預期而有所回升，11月日本股票基金上漲。

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混合資產基金表現分析 ：

11月份混合資產基金皆上揚。股票市場表現今年以來最佳，11月美債孳息率有回落趨勢。預期今年內環球市場的資產整體表現將受制於歐美貨幣政策、中國防疫政策及美債息發展。



固定收益基金表現分析：

固定收益基金於11月回升。美債孳息率從11月開始回落，2年期與10年期國債孳息率倒掛持續，因市場預期歐美貨幣政策收緊速度將放緩，環球債券價格在11月上漲。

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責任編輯：陳詠妍