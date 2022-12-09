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【著數優惠】ELEMENTS圓方聖誕食、買、玩優惠 消費滿指定金額享最高41,800元獎賞

理財智慧 18:46 2022/12/09

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迎接聖誕佳節，與摯愛親臨ELEMENTS圓方共享食、買、玩的精彩閃爍時光。多間環球食肆攜手推出滋味豐盛的聖誕盛宴，無論相約親朋於餐廳細味品嚐，抑或與好友派對暢聚，都能夠締造窩心驚喜。整個12月，ELEMENTS圓方為大家誠意準備連串精彩活動，包括於金區中庭的「聖誕樹屋小鎮」每半小時進行一場的飄雪匯演，多個團體亦會帶來精湛的現場表演，透過優雅舞蹈及甜美歌聲，譜出濃厚的節日氣氛，聖誕老人更會現身與大家歡度佳節。

【溫股知新】成功把握趨勢   減磅先考智慧

挑選品味非凡的聖誕禮物給摰愛親朋兼享豐富禮遇。ELEMENTS圓方由即日起推出「Time to Celebrate Together 消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」，顧客以指定的電子貨幣於場內消費滿指定金額可獲得總值高達40,000元的獎賞，憑東亞銀行信用卡消費可額外獲得總值高達港幣1,800元獎賞。ELEMENTS Club 會員累積消費滿指定金額，更可額外尊享高達30,000元獎賞。

品嚐一頓豐富的聖誕盛宴，為冬日佳節增添滋味驚喜。ELEMENTS圓方匯聚多間環球食肆，讓顧客以味蕾環遊世界，感受佳節氣氛，其中全新進駐的QUE by Rin Horiuchi為顧客帶來回味無窮美食。場內多間星級食肆，包括LE SALON DE THÉ de Joël Robuchon、Fini’s Italian American、 Alimente、Cafe Deco Pizzeria、Pivo Czech Bar，推出多款聖誕限定套餐，以溫馨滋味點亮聖誕佳節。另外亦有商戶推出送禮自用皆宜的精美禮品，包括GODIVA的聖誕繽紛限定巧克力系列及Tea WG 的聖誕茗茶，以濃情包裹蜜意，營造濃厚節日氣氛。

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ELEMENTS圓方為大家準備了一系列聖誕精彩活動，讓大家親臨欣賞別具特色的演出，感受暖意洋溢的傳統聖誕氣氛，為佳節留下難忘的回憶。由即日起至明年1月2日，ELEMENTS圓方金區中庭化身閃亮耀眼的「聖誕樹屋小鎮」，6米高的聖誕樹上佈滿著洋溢窩心暖意的小樹屋，神秘雪白馴鹿亦會炫目登場。每日由中午12時至晚上9時30分之間，每半小時進行一場飄雪匯演^，誠邀大家與摯愛於充滿異國情調的景致下雪中漫步，拍攝留下醉人的璀璨回憶。

此外，ELEMENTS圓方亦與香港聲樂學院、拔萃女小學、王仁曼芭蕾舞學校、劉倪彤聲樂學校、國際青少年音樂協會、SDM爵士芭蕾舞學院及AMuiXis – AMX 攜手合作，為顧客獻上以冬日佳節為主題的舞蹈及歌唱表演，以洋溢聖誕氣氛的旋律為每一位顧客送上滿滿祝福。 

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除了精彩絕倫的演出之外，ELEMENTS圓方亦安排了多項快閃巡演，發放節日喜悅。由2022年12月11日至12月27日，逢星期日及公眾假期，聖誕老人將於指定時段驚喜亮相，與大小朋友合照留念，聆聽大家的聖誕願望。為了迎接新年的歡樂時刻，2022年12月31日及2023年1月1日，指定時段將會有雜技巡演，表演者即席演出多項別開生面及充滿喜感的技藝，以妙趣橫生的方式與顧客展開新一年。

於ELEMENTS圓方的時尚品牌中挑選品味非凡的聖誕禮物，即可兼享多重驚喜禮遇。由2022年11月12日至2023年1月1日，ELEMENTS圓方推出「Time to Celebrate Together消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」，顧客以指定的電子貨幣於場內的時尚服飾商戶單一消費滿2,000元，即可享總值2,000元獎賞；消費滿10,000元，即可享總值5,000元獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，可額外獲贈250元ELEMENTS圓方電子禮券；消費滿30,000元，即可享總值16,000元獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，可額外獲贈800元ELEMENTS圓方電子禮券；消費滿60,000元，即可享總值40,000元獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，可額外獲贈1,800元ELEMENTS圓方電子禮券。

此外，ELEMENTS Club會員由2022年12月1日至2023年1月1日，於ELEMENTS圓方累積消費滿200,000元，即可享總值10,000元獎賞；累積消費滿500,000元更可享總值30,000元獎賞。

ELEMENTS 圓方「聖誕樹屋小鎮」聖誕裝置詳情： 

活動地點： ELEMENTS圓方金區

開放日期： 即日至2023年1月2日

開放時間： 早上10時至晚上10時

ELEMENTS圓方「Time to Celebrate Together消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」詳情：

推廣日期：即日至2023年1月1日

禮品換領處：火區1樓 (TUDOR 店側，開放時間為上午10時至晚上10時) 

金區2樓 (FRANCK MULLER 店側，開放時間為正午12時至晚上8時)

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